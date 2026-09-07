Η μητέρα του 31χρονου που εισέβαλε στο Α.Τ. Μάνδρας κρατώντας μαχαίρι, ξέσπασε κατά του αστυνομικού που πυροβόλησε το παιδί της, ώστε να το ακινητοποιήσει.

Μιλώντας στο Live News, είπε για τον γιο της που πάσχει από διπολική διαταραχή: «Μπορεί να είναι σε ένα αμόκ. Μπορεί να πει: “Θα σε σφάξω, θα σε σκοτώσω”, αλλά χέρι δεν έχει απλώσει ποτέ. Ναι, έχει απειλήσει και με μαχαίρι και με όπλο και ξανά με μαχαίρι. Δεν έχει απλώσει χέρι, όμως».

Στη συνέχεια, ανέφερε: «Τον πλησιάζει μισό μέτρο και του ρίχνει στην κοιλιά. Οι άλλοι που ήταν από πίσω, που έχουν την πείρα και ξέρουν πώς θα αφοπλίσουν έναν άνθρωπο, γιατί δεν το έκαναν; Και άφησαν το παιδάκι, το μαθητευόμενο, με το όπλο να χτυπήσει αυτόν; Ξέρετε τι ζημιά του έχουν κάνει; Ξέρετε τι ζημιά; Μισό έντερο, χολή, συκώτι, σπλήνα, στομάχι. Όλα. Εγώ, για να καταλάβω ότι το παιδί θα πάει καλά, θα περάσουν δέκα μέρες. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ αυτό το παιδί όταν ξυπνήσει και συνέλθει να πάρει το κινητό και να δει αυτά που γράφουνε. Είναι μεγάλη αμαρτία, μεγάλη. Τον πλησιάζει μισό μέτρο και του ρίχνει στην κοιλιά. Και άφησαν το παιδάκι, το μαθητευόμενο, με το όπλο να χτυπήσει αυτόν; Πρώτον. Δεύτερον, πώς είναι δυνατόν να έχουν πυροβόλο όπλο και δεν έχουν πλαστικές σφαίρες; Χτύπα τον στα πόδια».

«Θα κινηθώ νομικά μέχρι εκεί που πρέπει. Γιατί όταν βλέπεις έναν άνθρωπο και δεν είναι καλά, είσαι υποχρεωμένος να τον βοηθήσεις και όχι να τον σκοτώσεις. Ξέρανε το παιδί. Θα μπορούσαν να το είχαν αφοπλίσει», δήλωσε μεταξύ άλλων η μητέρα του.

Ο 31χρονος νοσηλεύεται φρουρούμενος στη ΜΕΘ, στο Ασκληπιείο της Βούλας, ενώ σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περί όπλων.

Επίσης, δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο, για παράβαση του Νόμου περί όπλων. Ο εισαγγελέας, με προφορική εντολή, τον άφησε ελεύθερο.