Κατά τη διάρκεια της πρεμιέρας της «Κοινωνίας Ώρα MEGA», η Ανθή Βούλγαρη αναφέρθηκε στον Μάνο Νιφλή και τον Γιάννη Κολοκυθά, αποκαλύπτοντας μάλιστα ότι τρέφει ιδιαίτερη συμπάθεια για τον δεύτερο και θα ήθελε να τον γνωρίσει καλύτερα.

«Θέλω να σου πω κάτι. Τον Νιφλή τον βλέπω εκεί που παίρνει καφέ κοντά στην Παιανία, σε μένα. Τον έχω δει. Τον Κολοκυθά, που μου είναι πολύ συμπαθητικός, τον συμπαθώ πολύ, δεν τον έχω γνωρίσει από κοντά. Θα του στήσω καρτέρι να δω πού πίνει καφέ. Δεν μπορεί, δεν πάει πουθενά να πιει αυτός καφέ εκεί πέρα; Μου αρέσει εμένα ο Κολοκυθάς», σχολίασε η Ανθή Βούλγαρη.

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