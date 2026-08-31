Τα drones της Ρωσίας δημιουργούν νέο πονοκέφαλο στην Ουκρανία, καθώς η άμυνά της πλέον δυσκολεύεται αρκετά να τα σταματήσει.

Η Ρωσία χρησιμοποιεί κυρίως τα ιρανικά Shahed, αλλά και εγχώριας παραγωγής, όπως το Geran-4, για να χτυπήσει αποθήκες πυρομαχικών, ενεργειακές εγκαταστάσεις κτλ.

Αν κάτι διαφέρει σε σχέση με το παρελθόν όμως, είναι πως άλλαξε ο κινητήρας των ρωσικών drones, έγραψε ο Guardian.

Πλέον διαθέτουν κινητήρα τζετ και τα συγκεκριμένα μοντέλα αποτελούν την πλειοψηφία των ρωσικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναπτύσσουν τέτοιες ταχύτητες, όπου αναχαιτίζονται μόνο από πολεμικά αεροσκάφη. Δεδομένου όμως, ότι η Ουκρανία διαθέτει ελάχιστα μαχητικά, που δεν μπορεί να αναπληρώσει εύκολα, η αναχαίτιση των ρωσικών drones θεωρείται δύσκολη υπόθεση.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Κυριακή: «Μόνο σε αυτές τις τέσσερις ημέρες καταγράφηκαν σχεδόν 1.500 drones όλων των τύπων – περίπου 800 από τα οποία ήταν με κινητήρα τζετ».

Σημειώνεται ότι η Ρωσία χτύπησε αποθήκες γύρω από το Κίεβο τον τελευταίο μήνα, ως αντίποινα για μια ουκρανική εκστρατεία βομβαρδισμού που είχε ως στόχο τις αλυσίδες διανομής Wildberries και Ozon εντός της Ρωσίας.