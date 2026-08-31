Οργή επικρατεί στην Ουκρανία για το γεγονός ότι ο στρατός αποθηκεύει όπλα δίπλα σε σπίτια, καθώς τα ρωσικά χτυπήματα δεν καταστρέφουν μόνο τον στρατιωτικό εξοπλισμό, αλλά σκοτώνουν και αμάχους.

Τις τελευταίες έξι εβδομάδες σημειώθηκαν δύο βομβαρδισμοί με drones σε ουκρανικές αποθήκες όπλων σε κατοικημένες περιοχές, με τον αριθμό των νεκρών να ξεπερνά τους 60. Ο πιο πρόσφατος βομβαρδισμός σημειώθηκε στη Μύλα, ένα χωριό 15 μίλια έξω από το κέντρο του Κιέβου.

Δημοσιογράφοι του Guardian επισκέφθηκαν την περιοχή και έγραψαν για μια κατεστραμμένη αποθήκη που ήταν δίπλα στα σπίτια, με την περιγραφή των κατοίκων να σοκάρει.

«Φταίνε αυτοί που έστησαν εδώ την αποθήκη. Ποιος τα έκρυψε εδώ; Υπάρχουν άνθρωποι εδώ, αυτό είναι χωριό. Δεν μπορείς να κρατάς εδώ κάτι τέτοιο. Εγώ και ο γιος μου, ο Σεργκέι, κρυφτήκαμε για ώρες σε ένα μικρό καταφύγιο δίπλα στο σπίτι, περιμένοντας να περάσουν αυτές οι 30 ή 50 εκρήξεις που συνεχίστηκαν για περίπου έξι ώρες μετά την αρχική επίθεση στις 8 το βράδυ», είπε η 65χρονη Βίρα που μένει στη Μύλα.

«Νόμιζα ότι εκεί ήταν αποθηκευμένη ανθρωπιστική βοήθεια», είπε ο Σεργκέι, ο γιος της 65χρονης, προσθέτοντας ότι μετά τον βομβαρδισμό το μέρος μύριζε θείο, ενώ έβλεπαν διασκορπισμένο καμένο στρατιωτικό εξοπλισμό.

Επιπλέον, οι εκρήξεις δεν έχουν σταματήσει στην περιοχή, με τον ουκρανικό στρατό να αναγκάζεται να καταστρέψει επί τόπου υλικό που δεν μπορεί να μεταφέρει αλλού.

«Κοιτάξτε τι συμβαίνει εδώ. Όλα είναι διαλυμένα σε κομμάτια ακριβώς εδώ. Το Βίσνεβε (το μέρος που χτυπήθηκε πριν έξι εβδομάδες) δεν τους έφτανε, και υπήρχαν κι άλλα κάπου αλλού. Τα έχουν κρύψει όλα αυτά ακριβώς δίπλα στους κήπους των ανθρώπων, ακριβώς στα κατώφλιά τους», είπε από την πλευρά της η Λιουντμίλα, επίσης κάτοικος της περιοχής.

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα Tech Times, τα ρωσικά χτυπήματα αποτελούν αντίποινα για τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικές στρατιωτικές και ενεργειακές υποδομές, με ορισμένες από τις τελευταίες να βρίσκονται κοντά σε κατοικημένες περιοχές.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε σχόλια που έκανε σε Ουκρανούς δημοσιογράφους, διαβεβαίωσε ότι ξεκίνησε ποινική έρευνα, αναφέροντας ότι απαγορεύεται να αποθηκεύεται στρατιωτικός εξοπλισμός κοντά σε πόλεις και χωριά, υποστηρίζοντας πως είναι εγκληματική ενέργεια κάτι τέτοιο.

Ακολουθούν φωτογραφίες του Associated Press από τη Μύλα που χτυπήθηκε από τον ρωσικό στρατό: