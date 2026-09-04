Το αρχηγείο της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας (SBU) στο κέντρο του Κιέβου αποτέλεσε στόχο ρωσικής επίθεσης με drone, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή, με τον Ουκρανό πρόεδρο να υποστηρίζει ότι το μη επανδρωμένο αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς το γραφείο του επικεφαλής της υπηρεσίας.

«Μίλησα με τον επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ουκρανίας, Ολεξάντρ Πόκλαντ. Δυστυχώς, ένα ρωσικό drone έπληξε το κεντρικό κτίριο της SBU στην οδό Βολοντίμιρσκα, στο Κίεβο, απέναντι από τον Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης έσπευσαν στο σημείο, ενώ οι άνθρωποι που επηρεάστηκαν από την επίθεση λαμβάνουν βοήθεια.

A Russian drone hit Ukraine's SBU headquarters in Kyiv, Zelensky says. pic.twitter.com/ZevaXpLbEV — Open Source Intel (@Osint613) September 4, 2026

«Το drone είχε ως άμεσο στόχο το γραφείο του επικεφαλής της Υπηρεσίας Ασφαλείας στο συγκεκριμένο κτίριο», υποστήριξε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι έδωσε εντολή στον Πόκλαντ να προετοιμάσει «ουσιαστική απάντηση» στη Ρωσία, η οποία, όπως είπε, θα πρέπει να είναι αντίστοιχη του πλήγματος όταν οι συνθήκες το επιτρέψουν.

WATCH: The moment a Russian drone struck the central SBU building in the heart of Kyiv. pic.twitter.com/jtdSBRXiog — Clash Report (@clashreport) September 4, 2026

Συνεχείς επιθέσεις στο Κίεβο

Το πλήγμα κατά της SBU σημειώνεται σε μια περίοδο έντονης ρωσικής αεροπορικής δραστηριότητας εναντίον της ουκρανικής πρωτεύουσας. Το Κίεβο έχει βρεθεί τις τελευταίες ημέρες στο στόχαστρο αλλεπάλληλων επιθέσεων με drones, με τις ουκρανικές αρχές να αναφέρουν ζημιές σε κτίρια και υποδομές.

Η περιοχή γύρω από την οδό Βολοντίμιρσκα θεωρείται ιδιαίτερα συμβολική, καθώς βρίσκεται στο ιστορικό κέντρο της πόλης, κοντά σε σημαντικά μνημεία, όπως ο Καθεδρικός Ναός της Αγίας Σοφίας.

Η Μόσχα δεν έχει επιβεβαιώσει ότι το συγκεκριμένο κτίριο της SBU αποτέλεσε στόχο, ενώ οι πληροφορίες για τις ζημιές και τον ακριβή χαρακτήρα της επίθεσης προέρχονται μέχρι στιγμής από την ουκρανική πλευρά.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά την εσωτερική κρίση που ξέσπασε στις ουκρανικές υπηρεσίες ασφαλείας, με ανταλλαγή πυρών μεταξύ στελεχών της SBU και της στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών HUR στο Κίεβο, γεγονός που ο Ζελένσκι χαρακτήρισε «απολύτως ντροπιαστικό».