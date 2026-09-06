Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Περισσότερες από τρεις ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες του Βλαντίμιρ Πούτιν με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο, στο πλαίσιο της νέας αμερικανικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και «εξαιρετικά ειλικρινή», χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποια συμφωνία ή συγκεκριμένη διπλωματική πρόοδο.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ανέφερε ότι οι Αμερικανοί είχαν προετοιμαστεί διεξοδικά και παρουσίασαν «μια σειρά από ιδέες» για πιθανές οδούς διευθέτησης. Το περιεχόμενο των προτάσεων δεν δημοσιοποιήθηκε, ενώ ο Ουσακόφ απέφυγε να δώσει ενδείξεις ότι γεφυρώθηκαν οι μεγάλες διαφορές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος έκανε λόγο για «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη».

Οι θέσεις του Πούτιν και οι αμερικανικές προτάσεις

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν «πραγματική πρόοδο» στα μέτωπα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Μόσχα θα πετύχει τους στόχους της. Επανέλαβε επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις αποκαλούμενες από το Κρεμλίνο «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης – διατύπωση που η Ρωσία συνδέει σταθερά με τις εδαφικές διεκδικήσεις της και τη μελλοντική σχέση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ.

Οι θέσεις των δύο εμπόλεμων πλευρών παραμένουν σε μεγάλη απόσταση. Η Μόσχα επιδιώκει τον έλεγχο ουκρανικών εδαφών, ιδιαίτερα στην ανατολική Ουκρανία, ενώ το Κίεβο απορρίπτει την παραχώρηση εδαφών και οποιονδήποτε περιορισμό του δικαιώματός του να επιλέγει τις διεθνείς συμμαχίες του. Το γεγονός αυτό περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία, παρά την επανεκκίνηση των επαφών.

Παράλληλα με το ουκρανικό ζήτημα, συζητήθηκαν οι προοπτικές οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ρωσίας. Σύμφωνα με το Axios, στην αμερικανική αποστολή συμμετείχαν στελέχη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του υπουργείου Οικονομικών, ένδειξη ότι στο τραπέζι βρέθηκε και το ζήτημα των κυρώσεων. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές εξέτασαν «ουσιαστικά σχέδια» για τα επόμενα βήματα, τα οποία αναμένεται να παρουσιαστούν τις προσεχείς εβδομάδες.

Έπαινος στον Τραμπ και περιορισμένη παύση επιθέσεων

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πούτιν επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνέχιση των διπλωματικών πρωτοβουλιών του. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι απεσταλμένοι του μετέφεραν μια νέα και συγκεκριμένη «ιδέα για ειρήνη», χωρίς να αποκαλύψει εάν αυτή περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις ή άλλους όρους.

Για την ασφαλή μετακίνηση των διαπραγματευτών, ο Πούτιν διέταξε τριήμερη αναστολή των ρωσικών πληγμάτων εναντίον του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αντίστοιχα ότι η Ουκρανία θα απέχει από επιθέσεις στη Μόσχα έως τη Δευτέρα.

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί γενική κατάπαυση του πυρός: αφορά τις δύο πρωτεύουσες και δεν καλύπτει συνολικά τη γραμμή του μετώπου ή την υπόλοιπη ουκρανική επικράτεια. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ οι αεροπορικές επιθέσεις είχαν ενταθεί σημαντικά τις προηγούμενες ημέρες.

Επόμενος σταθμός το Κίεβο

Μετά τη συνάντηση, Γουίτκοφ και Κούσνερ αναχώρησαν από τη Μόσχα χωρίς να κάνουν δηλώσεις. Επόμενος προγραμματισμένος σταθμός τους είναι το Κίεβο, όπου αναμένεται να συναντηθούν με τον Ζελένσκι και να παρουσιάσουν όσα συζητήθηκαν στο Κρεμλίνο.

Η ουκρανική προεδρία έχει επιβεβαιώσει ότι προετοιμάζεται για την επίσκεψη, υπογραμμίζοντας πως αναμένει «πραγματικές επιλογές» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον πόλεμο προς το τέλος του. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στην ουκρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ειρηνευτικής πρωτοβουλίας.