Περισσότερες από τρεις ώρες διήρκεσαν οι συνομιλίες του Βλαντίμιρ Πούτιν με τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, στο Κρεμλίνο, στο πλαίσιο της νέας αμερικανικής προσπάθειας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία.

Η ρωσική πλευρά χαρακτήρισε τη συνάντηση εποικοδομητική και «εξαιρετικά ειλικρινή», χωρίς ωστόσο να ανακοινώσει κάποια συμφωνία ή συγκεκριμένη διπλωματική πρόοδο.

Ο σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κρεμλίνου Γιούρι Ουσακόφ ανέφερε ότι οι Αμερικανοί είχαν προετοιμαστεί διεξοδικά και παρουσίασαν «μια σειρά από ιδέες» για πιθανές οδούς διευθέτησης. Το περιεχόμενο των προτάσεων δεν δημοσιοποιήθηκε, ενώ ο Ουσακόφ απέφυγε να δώσει ενδείξεις ότι γεφυρώθηκαν οι μεγάλες διαφορές μεταξύ Μόσχας και Κιέβου. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο Ρώσος ειδικός απεσταλμένος Κίριλ Ντμίτριεφ, ο οποίος έκανε λόγο για «σημαντική ειρηνευτική επίσκεψη».

Vladimir Putin met with U.S. envoys Steve Witkoff and Jared Kushner in Moscow today for talks aimed at ending the war in Ukraine, with the pair expected to travel to Kyiv Sunday to present Trump’s proposed peace plan. #Russia #VladimirPutin @SteveWitkoff @jaredkushner… pic.twitter.com/7K55edf1eZ — The Jewish Voice (@TJVNEWS) September 6, 2026

Οι θέσεις του Πούτιν και οι αμερικανικές προτάσεις

Ο Πούτιν υποστήριξε ότι οι ρωσικές δυνάμεις σημειώνουν «πραγματική πρόοδο» στα μέτωπα και εξέφρασε τη βεβαιότητα ότι η Μόσχα θα πετύχει τους στόχους της. Επανέλαβε επίσης ότι οποιαδήποτε συμφωνία θα πρέπει να αντιμετωπίζει τις αποκαλούμενες από το Κρεμλίνο «βαθύτερες αιτίες» της σύγκρουσης – διατύπωση που η Ρωσία συνδέει σταθερά με τις εδαφικές διεκδικήσεις της και τη μελλοντική σχέση της Ουκρανίας με το ΝΑΤΟ.

Οι θέσεις των δύο εμπόλεμων πλευρών παραμένουν σε μεγάλη απόσταση. Η Μόσχα επιδιώκει τον έλεγχο ουκρανικών εδαφών, ιδιαίτερα στην ανατολική Ουκρανία, ενώ το Κίεβο απορρίπτει την παραχώρηση εδαφών και οποιονδήποτε περιορισμό του δικαιώματός του να επιλέγει τις διεθνείς συμμαχίες του. Το γεγονός αυτό περιορίζει τις προσδοκίες για άμεση συμφωνία, παρά την επανεκκίνηση των επαφών.

Three hour Kremlin talks. Russia says it can still take all of eastern Ukraine.



– Witkoff and Kushner sat with Putin for their eighth wartime Moscow visit.

– Russia and Ukraine agreed to a 72 hour truce so the envoys could head to Kyiv next.

– No one will say what ideas the… pic.twitter.com/G5miwvqb7T — Unbiased Headlines (@UnbiasedHdlns) September 6, 2026

Παράλληλα με το ουκρανικό ζήτημα, συζητήθηκαν οι προοπτικές οικονομικής συνεργασίας ΗΠΑ και Ρωσίας. Σύμφωνα με το Axios, στην αμερικανική αποστολή συμμετείχαν στελέχη του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας, του Στέιτ Ντιπάρτμεντ και του υπουργείου Οικονομικών, ένδειξη ότι στο τραπέζι βρέθηκε και το ζήτημα των κυρώσεων. Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι οι δύο πλευρές εξέτασαν «ουσιαστικά σχέδια» για τα επόμενα βήματα, τα οποία αναμένεται να παρουσιαστούν τις προσεχείς εβδομάδες.

Έπαινος στον Τραμπ και περιορισμένη παύση επιθέσεων

Κατά την έναρξη της συνάντησης, ο Πούτιν επαίνεσε τον Ντόναλντ Τραμπ για τη συνέχιση των διπλωματικών πρωτοβουλιών του. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε δηλώσει προηγουμένως ότι οι απεσταλμένοι του μετέφεραν μια νέα και συγκεκριμένη «ιδέα για ειρήνη», χωρίς να αποκαλύψει εάν αυτή περιλαμβάνει εδαφικές παραχωρήσεις ή άλλους όρους.

Για την ασφαλή μετακίνηση των διαπραγματευτών, ο Πούτιν διέταξε τριήμερη αναστολή των ρωσικών πληγμάτων εναντίον του Κιέβου. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε αντίστοιχα ότι η Ουκρανία θα απέχει από επιθέσεις στη Μόσχα έως τη Δευτέρα.

⚡️🇷🇺🇺🇸 — Putin is holding a meeting at the Kremlin with US negotiators Wittkopf and Kushner, — According to TACC. pic.twitter.com/jFCgzAoq4r — MaxOsint Intel (@maxosintintel) September 5, 2026

Η κίνηση αυτή δεν αποτελεί γενική κατάπαυση του πυρός: αφορά τις δύο πρωτεύουσες και δεν καλύπτει συνολικά τη γραμμή του μετώπου ή την υπόλοιπη ουκρανική επικράτεια. Οι στρατιωτικές επιχειρήσεις συνεχίζονται, ενώ οι αεροπορικές επιθέσεις είχαν ενταθεί σημαντικά τις προηγούμενες ημέρες.

Επόμενος σταθμός το Κίεβο

Μετά τη συνάντηση, Γουίτκοφ και Κούσνερ αναχώρησαν από τη Μόσχα χωρίς να κάνουν δηλώσεις. Επόμενος προγραμματισμένος σταθμός τους είναι το Κίεβο, όπου αναμένεται να συναντηθούν με τον Ζελένσκι και να παρουσιάσουν όσα συζητήθηκαν στο Κρεμλίνο.

Η ουκρανική προεδρία έχει επιβεβαιώσει ότι προετοιμάζεται για την επίσκεψη, υπογραμμίζοντας πως αναμένει «πραγματικές επιλογές» που θα μπορούσαν να οδηγήσουν τον πόλεμο προς το τέλος του. Πρόκειται για την πρώτη επίσκεψη των Γουίτκοφ και Κούσνερ στην ουκρανική πρωτεύουσα στο πλαίσιο της συγκεκριμένης ειρηνευτικής πρωτοβουλίας.