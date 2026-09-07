Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, κάλεσε σήμερα όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές να συνεχίσουν τις διπλωματικές προσπάθειες, μετά τις επαφές που πραγματοποίησαν οι απεσταλμένοι των ΗΠΑ στη Μόσχα και το Κίεβο.

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ουκρανός πρόεδρος γνωστοποίησε ότι συναντήθηκε με τη διαπραγματευτική ομάδα της χώρας του, προκειμένου να αποτιμηθούν οι συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο Κίεβο με τους εκπροσώπους του προέδρου των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον ίδιο, διεξήχθησαν τρεις γύροι διαπραγματεύσεων, στους οποίους συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι των τριών ευρωπαϊκών δυνάμεων, της Γαλλίας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας.

Нарада з переговорною групою за підсумками наших зустрічей в Києві з представниками Президента Америки. Провели три раунди перемовин. Разом із нами були також представники Е3 – Франції, Британії та Німеччини. Окремо ще вчора проговорив зі Стівом і Джаредом тет-а-тет за підсумками… pic.twitter.com/fhmuQm5Pw9 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 7, 2026

Ο Ζελένσκι ανέφερε ακόμη ότι είχε κατ’ ιδίαν συνομιλία με τον Στιβ Γουίτκοφ και τον Τζάρεντ Κούσνερ, με αντικείμενο τα αποτελέσματα των επαφών.

«Το σημαντικότερο είναι να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε ενεργά και από κοινού, ώστε να επικρατήσει η διπλωματία», υπογράμμισε.

Κατά τις συνομιλίες εξετάστηκαν οι ανάγκες της Ουκρανίας στον τομέα της αντιαεροπορικής άμυνας, η σχετική τεχνολογική συνεργασία και το πακέτο υποστήριξης που απαιτείται ενόψει του χειμώνα.

«Οι εταίροι μας γνωρίζουν τι μπορεί να αποφέρει καρπούς και τι πρέπει να αποφέρει καρπούς πριν από τον χειμώνα. Συντονίζουμε τα επόμενα βήματά μας και προετοιμαζόμαστε για τις επόμενες συναντήσεις και επαφές», σημείωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Καταλήγοντας, διαβεβαίωσε ότι οι προτάσεις του Κιέβου είναι και θα παραμείνουν εποικοδομητικές.