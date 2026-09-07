Ο αεροπορικός συναγερμός στο Κίεβο είχε ενεργοποιηθεί, προειδοποιώντας ότι πλησιάζουν ρωσικά αεριωθούμενα μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones), αλλά ευτυχώς δεν υπήρξαν εκρήξεις κοντά στο νοσοκομείο όπου η Αλιόνα Μποχατιρένκο βρισκόταν στην τελική φάση του τοκετού.

«Γέννησαν στη διάρκεια μιας αεροπορικής επίθεσης», δήλωσε η 32χρονη από το κρεβάτι του νοσοκομείου, κρατώντας την νεογέννητη κόρη της. «Τίποτα από αυτά δεν είναι συνηθισμένο…αλλά με κάποιο τρόπο μαθαίνεις να ζεις με αυτό».

Οι γιατροί στη Μαιευτική Κλινική Νο2 της Πόλης του Κιέβου πήραν μια δύσκολη αλλά συνειδητή απόφαση ξεγεννώντας το μωρό της Μποχατιρένκο ενώ απειλούνταν οι ουρανοί της πόλης.

Το ίδιο ίσχυσε για τη Γιούλια Ιτσούκ, 26 ετών, που γέννησε εκεί την περασμένη Τετάρτη.

Ο σύζυγός της, ο 30χρονος στρατιώτης Βιτάλι Ιτσούκ, θυμάται τη στιγμή που το ζευγάρι κατάλαβε ότι το μωρό έρχεται.

«Στις τρεις το πρωί, έσπασαν τα νερά, αλλά δεν είχαμε φτιάξει τα πράγματά μας και τίποτα δεν ήταν έτοιμο», δήλωσε ο ίδιος. Το Κίεβο δεχόταν επίθεση, όπως συμβαίνει σχεδόν χωρίς σταματημό από τις 27 Αυγούστου, όταν η Ρωσία κλιμάκωσε την εκστρατεία βομβαρδισμών της. «Πιστέψαμε ότι το σπίτι θα γίνει κομμάτια. Καλέσαμε ασθενοφόρο, ήρθαν και όλα εξελίχθηκαν καλά».

Σημαντικές αποφάσεις

Σε ένα κλιμακούμενο αεροπορικό πόλεμο μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας, όπου κάθε πλευρά σφυροκοπά ενεργειακές και εφοδιαστικές εγκαταστάσεις της άλλης, η Μόσχα εξαπολύει σμήνη από αεριωθούμενα drones μεγάλης ταχύτητας που είναι πιο καταστροφικά από παλαιότερα μοντέλα.

Το τελευταίο 15ήμερο, οι αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο και τη γύρω περιοχή γίνονται όλο το 24ωρο αντί κυρίως τις νυχτερινές ώρες, διαταράσσοντας την καθημερινότητα εκατομμύριων κατοίκων και στη διάρκεια της ημέρας.

Αξιωματούχοι δηλώνουν ότι οι συνθήκες πιθανόν να επιδεινωθούν καθώς ο χειμώνας πλησιάζει και η Ρωσία στοχοθετεί το ουκρανικό ενεργειακό σύστημα που παρέχει ηλεκτρικό ρεύμα, θέρμανση και νερό.

Η Ρωσία υποστηρίζει ότι οι επιθέσεις της είναι στρατιωτικού χαρακτήρα. Η Ουκρανία δηλώνει ότι έχουν στόχο να σπάσουν το ηθικό των πολιτών και να πείσουν την κυβέρνηση να παραχωρήσει εδάφη.

Για τις νέες οικογένειες στο νοσοκομείο, οι εντεινόμενες απειλές τις αναγκάζουν να σκεφθούν τη μετακίνησή τους σε ασφαλέστερο σημείο στο Κίεβο ή ακόμα και να μετακομίσουν εκτός πόλης.

«Θα πρέπει να μετακινηθούμε κάπου για να βρούμε καλύτερο καταφύγιο –όχι ένα υπόγειο σε ένα σχολείο ή ένα κατάστημα – αυτό δεν είναι καταφύγιο», δήλωσε ο Βιτάλι Ιτσούκ.

Η Μποχατιρένκο αποκλείει να μετακινηθεί στο εξωτερικό αλλά πρόσθεσε: «Σκεπτόμαστε να πάμε κάπου αλλού φέτος τον χειμώνα μετά από όλα αυτά. Θα πρέπει να δούμε πώς να πάνε τα πράγματα, διότι με βάση τις προβλέψεις, θα είναι πολύ δύσκολο να μείνει κανείς στο Κίεβο αυτό τον χειμώνα με ένα μικρό παιδί».

«Καμία δεν θέλει να γεννήσει»

Στο νοσοκομείο, αρκετές έγκυες πήγαν στο καταφύγιο με τους συντρόφους τους ύστερα από νέο αεροπορικό συναγερμό.

Η Γιούλια Κουχάρ, 29 ετών, δήλωσε ότι είδε λίγες μόνο γυναίκες να είναι μαζί της στη μαιευτική πτέρυγα.

«Καμία δεν θέλει να γεννήσει», δήλωσε στο Reuters.

Η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη με δημογραφική κρίση, με το ποσοστό γεννήσεων να καταγράφει βουτιά λόγω οικονομικών παραγόντων πριν από τη ρωσική εισβολή και μετά τον Φεβρουάριο του 2022 λόγω της επιστράτευσης και των ανησυχιών για την ασφάλεια στη χώρα.

Η Κουχάρ περιμένει το τρίτο της παιδί. Ύστερα από δύο κόρες, θεώρησε ότι θα ήταν καλό να αποκτήσει ένα αγόρι αλλά ο πόλεμος, και ο κίνδυνος να κληθούν οι άνδρες να πολεμήσουν, την έκανε να το ξανασκεφθεί.

«Θέλαμε αγόρι. Αλλά γίνεται πόλεμος και δεν χρειάζομαι αγόρι. Ας κάνουμε μόνο κορίτσια».