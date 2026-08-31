Ο Ηλίας Ψινάκης μίλησε για τις φετινές διακοπές του στο Αιγαίο και στάθηκε ιδιαίτερα στους δυνατούς ανέμους που επικρατούσαν, κάνοντας μάλιστα ένα σχόλιο με το χαρακτηριστικό χιούμορ του για όσους επέλεξαν να περάσουν το καλοκαίρι τους σε σκάφη.

«Τους λυπήθηκα… με λυπήθηκα και λυπήθηκα πάρα πολύ τους πλούσιους με σκάφη. Δεν ξέρεις τι πάθανε. Όταν φυσάει δεν μπορούν να κάνουν τίποτα. Είναι πραγματικά για λύπηση», ανέφερε ο Ηλίας Ψινάκης.

Ο ίδιος περιέγραψε στη συνέχεια πώς οι καιρικές συνθήκες επηρέασαν και το δικό του πρόγραμμα, με τη Μύκονο να αποτελεί τον πρώτο σταθμό των καλοκαιρινών του διακοπών.

Οι μέρες που το σκάφος έμεινε δεμένο

Ο Ηλίας Ψινάκης εξήγησε ότι οι ισχυροί άνεμοι δεν του επέτρεψαν να κινηθεί όπως είχε αρχικά προγραμματίσει.

«Καλά, φέτος το καλοκαίρι δεν ο Αίολος έπαθε… είχε πάρα πολλά νεύρα», είπε χαρακτηριστικά, σχολιάζοντας με χιούμορ τις συνθήκες που επικράτησαν.

Όπως περιέγραψε, μετά την άφιξή τους στη Μύκονο παρέμειναν για αρκετές ημέρες δεμένοι, περιμένοντας να κοπάσουν οι άνεμοι.

«Πήγαμε στη Μύκονο πρώτα. Και στη Μύκονο είμαστε δεμένοι … Για να σωθούμε, μετά από λίγο και μετά από, ξέρω ‘γω, πόσες μέρες φύσαγε και ήμασταν δεμένοι, πήγαμε στο σπίτι μιας φίλης μου (λόγω των ανέμων) μαζί πολλές μέρες, που στο τέλος πήξαμε και πήγαμε στο σπίτι φίλων μας που έκαναν το White Party που κάνουν για την επέτειό τους».

Έτσι, η παραμονή στη στεριά έγινε τελικά η λύση, αφού το σκάφος δεν μπορούσε να κινηθεί. Η αλλαγή σχεδίων οδήγησε την παρέα σε ένα White Party, όπου τη μουσική βραδιά ανέλαβε ο Σάκης Ρουβάς.

«Τραγουδούσε ο Σάκης Ρουβάς, εκτίναξε το πάρτι. Γιατί είναι φίλοι… Ο Σάκης με τα παιδιά που μείναμε στο σπίτι τους, γιατί δεν μπορούσαμε μάλλον στο σκάφος, ακίνητοι… Και ήταν και το πάρτι πολύ ωραίο, White Party».