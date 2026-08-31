Σε σειρά τοποθετήσεων για τον πόλεμο στο Ιράν, τα Στενά του Ορμούζ, αλλά και άλλα ζητήματα της αμερικανικής εξωτερικής πολιτικής προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ το βράδυ της Δευτέρας, ώρα Ελλάδας, απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων από το Οβάλ Γραφείο.

Ο Αμερικανός πρόεδρος υποβάθμισε το μέγεθος της σύγκρουσης με το Ιράν για τις ΗΠΑ, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη έχει υποστεί συντριπτική ήττα.

«Για εμάς, αυτός είναι ένας σχετικά μικρός πόλεμος. Δεν πρόκειται για έναν μεγάλο πόλεμο. Ξέρετε πού πήγαν τα χρήματα; Στην Ουκρανία», δήλωσε.

Trump on Iran War:



This is a relatively little war for us. This is not a big war.



You know where the money went? Ukraine. pic.twitter.com/6MfOaZBCyT — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Σε άλλη αναφορά του στην κατάσταση στο Ιράν, ο Τραμπ χρησιμοποίησε ιδιαίτερα σκληρή γλώσσα, λέγοντας: «Μπήκαμε στο Ιράν και τους σφυροκοπάμε ανελέητα».

Trump on Iran:



We went into Iran, and we are beating the hell out of them. pic.twitter.com/SG3fnZBhTw — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

«Δεν υπάρχει λόγος» για χρήση πυρηνικών όπλων

Ο Αμερικανός πρόεδρος ρωτήθηκε ευθέως εάν έχει αποκλείσει τη χρήση πυρηνικού όπλου εναντίον του Ιράν.

«Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι τέτοιο, αλλά η απάντηση είναι ναι. Δεν υπάρχει κανένας λόγος γι’ αυτό… Τι ανόητη ερώτηση. Έχουν ηττηθεί ολοκληρωτικά σε στρατιωτικό επίπεδο και τώρα θα έπρεπε να χρησιμοποιήσω πυρηνικό όπλο εναντίον τους; Τι ανόητη ερώτηση», δήλωσε ο Τραμπ απαντώντας σε δημοσιογράφο στο Οβάλ Γραφείο.

Ερωτηθείς εάν η επανάληψη των αμερικανικών πληγμάτων αποτελεί περιορισμένη στρατιωτική επιχείρηση ή πόλεμο πλήρους κλίμακας, χαρακτήρισε το Ιράν «αποτυχημένο κράτος», αφήνοντας ταυτόχρονα ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων επιθέσεων.

Reporter: Have you ruled out using a nuclear weapon against Iran?



Trump: I would never say that, but the answer is yes.



There is no reason for it. What a stupid question. They are totally defeated.



I defeated them, and I should use a nuclear weapon on top of that? What a… pic.twitter.com/D4R7ck4p8T — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

«Είναι ένα αποτυχημένο κράτος… Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα τους χτυπήσουμε. Θα δούμε τι θα συμβεί», ανέφερε.

Παράλληλα, αμφισβήτησε την κατάσταση που επικρατεί στην ηγεσία της χώρας, υποστηρίζοντας ότι «στην πραγματικότητα, δεν ξέρουν ποιος είναι ο ηγέτης τους».

Τραμπ: Σε πολύ καλή κατάσταση τα Στενά του Ορμούζ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Τραμπ και στα Στενά του Ορμούζ, δηλώνοντας ότι η κατάσταση στη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό έχει βελτιωθεί σημαντικά.

«Έχουμε την κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ σε εξαιρετικά καλό επίπεδο. Κατά μέσο όρο περνούν 30 πλοία κάθε βράδυ. Είναι πολλά», είπε.

Trump on Iran:



We have the Strait of Hormuz in extremely good shape.



We've been averaging 30 ships a night. That's a lot. pic.twitter.com/GBvfmraA3x — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Αναφερόμενος στην Κίνα και στη στάση του Σι Τζινπίνγκ απέναντι στις εξελίξεις, εκτίμησε ότι ο Κινέζος πρόεδρος θα μπορούσε να είχε αντιδράσει πολύ πιο έντονα.

«Ακόμη και σε ό,τι αφορά τα Στενά του Ορμούζ, ο Σι έχει παραμείνει σχετικά αδρανής, σε σύγκριση με όσα θα μπορούσε να είχε κάνει», σημείωσε.

Trump:



Even with the Strait of Hormuz, Xi has been relatively inactive by comparison to what he could have been. pic.twitter.com/HyvhBT5xQK — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Τι είπε για τα αμερικανικά πυρομαχικά

Ο Τραμπ απέρριψε επίσης τις ανησυχίες ότι ο πόλεμος στο Ιράν περιορίζει τις στρατιωτικές δυνατότητες των ΗΠΑ σε περίπτωση που χρειαστεί να αντιμετωπίσουν άλλες απειλές.

Όταν δημοσιογράφος τού επισήμανε ότι, σύμφωνα με πληροφορίες, στρατιωτικοί έχουν προειδοποιήσει τον υπουργό Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ πως η σύγκρουση αποδυναμώνει την ικανότητα της χώρας να ανταποκριθεί σε άλλα μέτωπα, ακόμη και σε απειλές στο εσωτερικό των ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «Κανείς άλλος δεν θα ήταν αρκετά τρελός για να το κάνει. Έχουμε τόσα πολλά πυρομαχικά σε ολόκληρο τον κόσμο, από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε, αν το θελήσουμε».

Επανήλθε μάλιστα στο ζήτημα, συγκρίνοντας τις ποσότητες που χρησιμοποιήθηκαν στο Ιράν με την αμερικανική βοήθεια προς την Ουκρανία.

Trump on munitions:



They say we used it in Iran. We used very little in Iran by comparison.



Joe Biden gave Ukraine over $300 billion worth of stuff for free. pic.twitter.com/5FnP4fn7DU — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

«Λένε ότι τα χρησιμοποιήσαμε στο Ιράν. Συγκριτικά, χρησιμοποιήσαμε πολύ λίγα στο Ιράν. Ο Τζο Μπάιντεν έδωσε στην Ουκρανία εξοπλισμό αξίας άνω των 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων δωρεάν», υποστήριξε.

Βενεζουέλα: «Ξέρετε ποιος βρίσκεται εκεί; Οι ΗΠΑ»

Ο Τραμπ αναφέρθηκε και στη Βενεζουέλα, αντιπαραβάλλοντας τη σημερινή αμερικανική παρουσία με εκείνη της Ρωσίας και της Κίνας στο παρελθόν.

«Η Ρωσία ήταν εκεί. Η Κίνα ήταν εκεί. Δεν βρίσκονται πια εκεί, έτσι δεν είναι; Ξέρετε ποιος βρίσκεται εκεί; Οι Ηνωμένες Πολιτείες», είπε.

Trump on Venezuela:



Russia was there. China was there. They are not there anymore, are they?



You know who is there? The USA is there. pic.twitter.com/ABLH8dtYJn — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Όταν ρωτήθηκε εάν θεωρεί ότι η Βενεζουέλα θα πρέπει να εγκαταλείψει τον OPEC, απέφυγε να πάρει θέση, σημειώνοντας: «Αυτό εξαρτάται από τους ίδιους. Έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με τη Βενεζουέλα. Κατά μία έννοια, είμαστε μια ομάδα».

Reporter: Should Venezuela leave OPEC?



Trump: That's up to them. We have a great relationship with Venezuela. It's a team, in a sense. pic.twitter.com/9NYwJEoe9O — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Για τη Ρωσία, τη G20 και τα Νησιά Φόκλαντ

Σε ερώτηση σχετικά με το σκεπτικό της πρόσκλησης προς τη Ρωσία για συμμετοχή στη σύνοδο της G20, ο Τραμπ επικαλέστηκε την επιθυμία του να διατηρεί καλές σχέσεις με όλες τις πλευρές.

«Μας αρέσει να έχουμε καλές σχέσεις με όλους. Ένας από τους λόγους που είμαι τόσο επιτυχημένος είναι ότι τα πηγαίνω καλά με όλους», δήλωσε.

Reporter: What was the thinking behind inviting the Russians to the G20 meeting?



Trump: We like getting along with everybody.



One of the reasons I am so successful is that I get along with everybody. pic.twitter.com/OBe1DBTBFb — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Παράλληλα, ερωτηθείς εάν επανεξετάζει την αμερικανική θέση για τα Νησιά Φόκλαντ, απάντησε: «Επανεξετάζω πάντα κάθε θέση. Αυτή είναι απλώς μία από τις πολλές».

Τι είπε για ενδεχόμενη υποψηφιότητα Χέγκσεθ το 2028

Ο Αμερικανός πρόεδρος δέχθηκε επίσης ερώτηση σχετικά με δημοσιεύματα που θέλουν τον Πιτ Χέγκσεθ να εξετάζει ενδεχόμενη υποψηφιότητα το 2028 και εάν ο ίδιος θα μπορούσε να τον στηρίξει.

Reporter: Have you seen the reports about Hegseth considering running in 2028? Could you see yourself supporting him?



Trump: He is doing a fantastic job. It's very early to talk about that. He is a very good guy. pic.twitter.com/T3nZF7DziQ — Clash Report (@clashreport) August 31, 2026

Ο Τραμπ απέφυγε να ανοίξει από τώρα τη σχετική συζήτηση, εκφράστηκε ωστόσο με θερμά λόγια για τον υπουργό Άμυνας.

«Κάνει εξαιρετική δουλειά. Είναι πολύ νωρίς για να μιλάμε γι’ αυτό. Είναι πολύ καλός άνθρωπος», ανέφερε.