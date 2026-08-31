Η Εθνική ομάδα σκυταλοδρομίας 4Χ100μ γυναικών, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στη 2η μέρα του στίβου των Μεσογειακών Αγώνων 2026 στον Τάραντα της Ιταλίας.

Η Εθνική ομάδα, με τις Σοφία Υφαντίδου, Ραφαέλα Σπανουδάκη, Δήμητρα Τσουκαλά και Πολυνίκη Εμμανουλίδου τερμάτισε με χρόνο 43.61, πίσω από την ομάδα της Πορτογαλίας (43.57).

Στις άλλες ελληνικές συμμετοχές ο Δημήτρης Παυλίδης ήταν 5ος στη δισκοβολία με 60,93μ., η Ναταλία Μπέση 6η στο μήκος με 6,30μ., η Εμμανουέλα Πλάκα 8η στα 800μ. με 2:01.67.

Η Μαρία Μαγκούλια ήταν 6η στη σφαιροβολία με 15,37μ., ενώ η ομάδα 4Χ100μ. ανδρών (Βοσκόπουλος, Παναγιωτόπουλος, Γκαραγκάνης και Μυριανθόπουλος) τερμάτισε στην 4η θέση (39.42).