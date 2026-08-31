Ένα εντυπωσιακό βίντεο με έντονο άρωμα αρχαίας Ελλάδας δημοσίευσε στα social media η ισραηλινή εταιρεία Rafael, μία από τις εταιρείες της κοινοπραξίας που θα συμμετάσχει στην κατασκευή της ελληνικής «Ασπίδας του Αχιλλέα».

Στον πυρήνα του νέου αμυντικού συστήματος βρίσκεται ισραηλινή τεχνογνωσία, με την Ελλάδα να προχωρά στη δημιουργία ενός ενιαίου και πολυεπίπεδου θόλου αεράμυνας, αντιβαλλιστικής προστασίας και αντιμετώπισης drones.

BARAK MX, SPYDER και David’s Sling στην «Ασπίδα»

Βασικό μέρος της νέας αμυντικής αρχιτεκτονικής αποτελεί το BARAK MX της Israel Aerospace Industries (IAI), ένα πολυεπίπεδο αντιαεροπορικό και αντιβαλλιστικό σύστημα που έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση αεροσκαφών, πυραύλων cruise, μη επανδρωμένων αεροσκαφών και βαλλιστικών απειλών.

Στην «Ασπίδα» εντάσσεται επίσης το SPYDER της Rafael, το οποίο παρέχει προστασία μικρού και μέσου βεληνεκούς, με πολύ μικρούς χρόνους αντίδρασης. Πρόκειται για σύστημα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προστασία κρίσιμων υποδομών αλλά και στρατιωτικών σχηματισμών.

Το ανώτερο επίπεδο της αντιαεροπορικής και αντιβαλλιστικής προστασίας καλύπτει το David’s Sling, το οποίο λειτουργεί ως ενδιάμεσο επίπεδο ανάμεσα στα συμβατικά αντιαεροπορικά συστήματα και τις στρατηγικές αντιβαλλιστικές δυνατότητες.

Με αυτόν τον τρόπο, η «Ασπίδα του Αχιλλέα» φιλοδοξεί να δημιουργήσει ένα ενιαίο σύστημα προστασίας απέναντι σε ένα ευρύ φάσμα εναέριων και πυραυλικών απειλών.

Πρόγραμμα άνω των 3 δισ. ευρώ

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα εξοπλιστικά προγράμματα που υλοποιεί η Ελλάδα και εντάσσεται στον συνολικό σχεδιασμό της «Ατζέντας 2030» για την αναμόρφωση των Ενόπλων Δυνάμεων.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 3,035 δισ. ευρώ, ενώ ο νέος αμυντικός θόλος αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε 35 μήνες.

Η διακρατική συμφωνία μεταξύ του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας και της ισραηλινής πλευράς υπεγράφη στο Τελ Αβίβ και προβλέπει την άμεση έναρξη υλοποίησης του προγράμματος.

Εκ μέρους του ελληνικού υπουργείου Εθνικής Άμυνας υπέγραψε ο γενικός διευθυντής Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων, υποστράτηγος Ιωάννης Μπούρας.

Από την ισραηλινή πλευρά υπέγραψαν ο γενικός διευθυντής του υπουργείου Άμυνας Amir Baram, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Διεθνούς Αμυντικής Συνεργασίας (SIBAT) Yair Kulas, ο επικεφαλής της Διεύθυνσης Αμυντικής Έρευνας και Ανάπτυξης Daniel Gold, ο επικεφαλής του Οργανισμού Αντιπυραυλικής Άμυνας Moshe Patel, καθώς και οι επικεφαλής των Rafael και IAI, Yoav Tourgeman και Guy Barlev αντίστοιχα.

Συμμετοχή 19 ελληνικών εταιρειών

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στην ελληνική συμμετοχή στο πρόγραμμα. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, 19 ελληνικές εταιρείες συμμετέχουν ήδη στις σχετικές διαδικασίες, με το συνολικό ποσοστό συμμετοχής τους να ξεπερνά το 25%.

Η αξία της ελληνικής συμμετοχής υπολογίζεται σε περίπου 750 εκατ. ευρώ, ενώ προβλέπεται παράλληλα η δημιουργία παραγωγικής βάσης στην Ελλάδα, με προοπτικές ανάπτυξης εξαγωγικής δραστηριότητας.

Στόχος είναι, επομένως, το πρόγραμμα να μην περιοριστεί μόνο στην προμήθεια και εγκατάσταση αμυντικών συστημάτων, αλλά να δημιουργήσει παράλληλα ένα ευρύτερο αποτύπωμα στην ελληνική αμυντική και τεχνολογική βιομηχανία.

Δένδιας: «Η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα»

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» αποτελεί κεντρικό κομμάτι της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», με τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να υπογραμμίζει τη σημασία της προσαρμογής των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων στις νέες μορφές απειλών.

«Βρισκόμαστε σε εποχή ριζικών αλλαγών. Οι σύγχρονες συγκρούσεις έχουν ήδη μεταβάλει τις παραμέτρους της στρατιωτικής άμυνας και αποτροπής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως σημείωσε, η εξέλιξη της τεχνολογίας, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, τα μη επανδρωμένα συστήματα, οι κυβερνοαπειλές, οι δορυφορικές επικοινωνίες και οι υβριδικές μορφές πολέμου έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο σύγχρονο πεδίο επιχειρήσεων.

Ο κ. Δένδιας τόνισε ακόμη ότι η Ελλάδα είναι η πρώτη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υιοθετεί παρόμοιο σύστημα, υποστηρίζοντας πως η ταχεία προσαρμογή στις νέες συνθήκες αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την εθνική άμυνα και αποτροπή.

Η «Ασπίδα του Αχιλλέα» έρχεται έτσι να αποτελέσει έναν από τους βασικούς πυλώνες του νέου αμυντικού σχεδιασμού της χώρας, με στόχο τη δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου που θα μπορεί να εντοπίζει, να αξιολογεί και να αντιμετωπίζει διαφορετικού τύπου εναέριες, πυραυλικές και μη επανδρωμένες απειλές.