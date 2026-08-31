Ο Αναστάσιος Λιάσκος αναλαμβάνει προσωρινά τη διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου, όπως γνωστοποίησε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης. Ο πρώην υφυπουργός και πρώην βουλευτής θα παραμείνει στη συγκεκριμένη θέση έως ότου ολοκληρωθεί η νέα διαδικασία του ΑΣΕΠ για την κάλυψη της θέσης.

Η αλλαγή στη διοίκηση προέκυψε μετά την αποχώρηση του Χρήστου Θανόπουλου, ο οποίος, σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, παραιτήθηκε πριν από μερικές ημέρες επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Μετά την εξέλιξη αυτή, ο Άδωνις Γεωργιάδης απευθύνθηκε στον Αναστάσιο Λιάσκο, προτείνοντάς του να αναλάβει μεταβατικά τη διοίκηση του νοσοκομείου, πρόταση την οποία ο ίδιος αποδέχθηκε.

Ο υπουργός Υγείας αναφέρθηκε με θερμά λόγια στον νέο προσωρινό διοικητή, αποκαλώντας τον «αγαπημένο μου φίλο», ενώ εξέφρασε τις ευχαριστίες του για την ανταπόκρισή του στην πρόταση, σημειώνοντας ότι «βάζει για μια ακόμη φορά πλάτη στα δύσκολα».

Η ανακοίνωση του Άδωνι Γεωργιάδη

Σε ανάρτησή του, ο υπουργός Υγείας ανέφερε:

«Πριν από λίγες ημέρες υπέβαλλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Ζήτησα από τον πρώην Υφυπουργό και πρώην βουλευτή κ. Τάσο Λιάσκο να αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης του Νοσοκομείου Ζακύνθου, έως ότου ολοκληρωθεί εκ νέου η διαδικασία μέσω του ΑΣΕΠ για την πλήρωση της κενής αυτής θέσεως. Σήμερα ο αγαπημένος μου φίλος, που ως Πρόεδρος του Πολεμικού Μουσείου έγραψε ιστορία, απεδέχθη την πρόταση μου. Τον ευχαριστώ θερμά για αυτό. Ο Τάσος βάζει για μια ακόμη φορά πλάτη στα δύσκολα».

Πριν από λίγες ημέρες υπέβαλλε την παραίτηση του για προσωπικούς λόγους ο Διοικητής του Νοσοκομείου Ζακύνθου. Ζήτησα από τον πρώην Υφυπουργό και πρώην βουλευτή κ. Τάσο Λιάσκο να αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης του Νοσοκομείου Ζακύνθου, έως ότου ολοκληρωθεί εκ νέου η διαδικασία… pic.twitter.com/WfFxoGfNNw — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 31, 2026

Ακτύπης: Η εμπειρία του μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά

Στην επιλογή του Αναστάσιου Λιάσκου αναφέρθηκε και ο βουλευτής Ζακύνθου Διονύσης Ακτύπης, εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την ανάληψη των νέων καθηκόντων του.

Σε ανακοίνωσή του σημείωσε:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση χαιρετίζω την ανάληψη των καθηκόντων του προσωρινού Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου από τον Αναστάσιο Λιάσκο και του εύχομαι κάθε επιτυχία στη νέα ευθύνη που αναλαμβάνει.

Η μακρά και ουσιαστική διαδρομή του στα κοινά, ως Βουλευτή, Υφυπουργού, Γενικού Γραμματέα, Νομάρχη, καθώς και η επιτυχημένη θητεία του ως Προέδρου του Πολεμικού Μουσείου, αποτελούν εχέγγυα εμπειρίας, διοικητικής επάρκειας και αποδεδειγμένης προσφοράς στην πατρίδα και τον τόπο μας.

Η ενίσχυση και η διαρκής αναβάθμιση του Νοσοκομείου Ζακύνθου αποτελεί σταθερή προτεραιότητά μου.

Σε αυτή την προσπάθεια, η εμπειρία, το κύρος και η γνώση ενός ανθρώπου που έχει υπηρετήσει επί σειρά ετών σε θέσεις υψηλής ευθύνης μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά.

Γνωρίζω προσωπικά τον Τάσο, γνωρίζω τις δυνατότητες, την εργατικότητα και το αίσθημα ευθύνης που τον χαρακτηρίζουν και είμαι βέβαιος ότι θα ανταποκριθεί με επιτυχία στη νέα του αποστολή.

Του εύχομαι ολόψυχα καλή δύναμη και κάθε επιτυχία. Από την πλευρά μου, προσβλέπω σε μια στενή και ουσιαστική συνεργασία, με κοινό στόχο να συνεχίσουμε ακόμη πιο αποφασιστικά την προσπάθεια για ένα ισχυρό, σύγχρονο και αξιόπιστο Νοσοκομείο για τη Ζάκυνθο και τους ανθρώπους της».