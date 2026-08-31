Τρομακτικά είναι τα νέα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας μετά τη φρίκη που αποκαλύφθηκε στο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, ο ιατροδικαστής έχει εντοπίσει κάποια σημάδια στο κατεψυγμένο βρέφος που εντοπίστηκε μέσα σε δοχείο, το οποίο βρισκόταν σε βαλίτσα. Τα σημάδια αυτά πιθανότατα οδηγούν την έρευνα στην εγκληματική ενέργεια.

Παράλληλα, στα δύο από τα τρία παιδιά που μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παίδων έχουν εντοπίσει σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ακόμη ότι η Γερμανίδα είπε ψέματα ότι έχει γεννηθεί το 1998, καθώς τελικά είναι γεννημένη το 1988. Προκύπτει επίσης ότι βρίσκεται παράνομα στη χώρα.

Στη βαλίτσα όπου βρέθηκε το κατεψυγμένο βρέφος έχουν εντοπιστεί πολλά ερωτικά βοηθήματα, η χρήση των οποίων εξετάζεται.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών ψάχνουν ακόμη απαντήσεις για το τι έχει συμβεί στο μισθωμένο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη.

Αντιμέτωποι με την κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού θα βρεθούν ο 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και η 15χρονη κόρη τους, η οποία είναι έγκυος. Έγκυος φέρεται να δηλώνει και η Γερμανίδα.

Επίσης, για τον νόμο περί ναρκωτικών, έχουν συλληφθεί ήδη ο 43χρονος κι ένας 25χρονος Αφγανός, ο οποίος εμφανίζεται ως σύντροφος της 15χρονης κόρης του ζεύγους.

Παράλληλα, κάτι που ακόμη διερευνούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είναι τι ακριβώς συμβαίνει με τα δύο ανήλικα αγόρια που βρέθηκαν στο διαμέρισμα και δεν έχουν καθόλου νομιμοποιητικά έγγραφα. Κατά δήλωσή τους είναι 12 και 9 ετών και πρόκειται για παιδιά του ζεύγους, ενώ με εισαγγελική εντολή μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για προστατευτική φύλαξη.