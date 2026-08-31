Ως προειδοποίηση προς την Τεχεράνη ερμήνευσε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς την ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ για το νησί Χαργκ, στην οποία ο σημαντικός ενεργειακός κόμβος του Ιράν εμφανιζόταν να βρίσκεται στο στόχαστρο εκτεταμένων βομβαρδισμών.

«Στον πρόεδρο αρέσει να “ανεβάζει την ένταση” στις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Θα ήταν ο πρώτος που θα σας έλεγε ότι δεν κάνει ανακοινώσεις για τις στρατιωτικές ενέργειες στις πλατφόρμες, όμως νομίζω ότι στέλνει ένα μήνυμα στους Ιρανούς», είπε ο Βανς όταν ρωτήθηκε για την ανάρτηση του Τραμπ.

Q: On Iran, the president tweeted some AI-generated video of bombing Kharg Island. Why did he do that?



JD VANCE: Well you know, the president likes to switch it up on social media a little bit. He's sending a message to the Iranians. pic.twitter.com/gHdmfnbr2T — Aaron Rupar (@atrupar) August 31, 2026

Το βίντεο που δημοσίευσε ο Τραμπ

Το υλικό που ανήρτησε την Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος περιλάμβανε ένα σύντομο μήνυμα μόλις μίας γραμμής και ένα βίντεο δημιουργημένο με τεχνητή νοημοσύνη, στο οποίο το νησί Χαργκ παρουσιαζόταν να δέχεται διαδοχικά και σφοδρά πλήγματα.

Παρά την εικόνα που παρουσίαζε το βίντεο, Αμερικανός αξιωματούχος ανέφερε ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας δεν πραγματοποιήθηκε στρατιωτικό χτύπημα στο Χαργκ. Από ιρανικής πλευράς, αξιωματούχος απέρριψε την κίνηση του Τραμπ, χαρακτηρίζοντας «γελοία» την ανάρτηση.

BREAKING: President Trump has posted an AI-generated video depicting a U.S. strike on Iran’s Kharg Island, amid renewed military tensions between Washington and Tehran.



The video comes shortly after U.S. forces struck Iranian launchers on Larak Island and Iran retaliated with… pic.twitter.com/DKH4hNVQyY — The Iranian Letter (@TheIranianzg3z) August 31, 2026

Γιατί το Χαργκ έχει ιδιαίτερη σημασία για την Τεχεράνη

Το συγκεκριμένο νησί αποτελεί νευραλγικό σημείο για τις πετρελαϊκές εξαγωγές του Ιράν. Πριν από την έναρξη του πολέμου, μέσω του Χαργκ διακινούνταν περίπου το 90% του πετρελαίου που εξήγαγε η χώρα.

Ένα πραγματικό στρατιωτικό χτύπημα στις εγκαταστάσεις του θα μπορούσε επομένως να προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στις ενεργειακές συναλλαγές του Ιράν και να εντείνει σημαντικά την οικονομική πίεση που αντιμετωπίζει η Τεχεράνη.

Νέα αμερικανικά χτυπήματα στο νησί Λαράκ

Την ίδια ώρα, οι αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον ιρανικών στόχων επαναλήφθηκαν για πρώτη φορά από τα τέλη Ιουλίου. Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, κατά τα αρχικά πλήγματα οι δυνάμεις των ΗΠΑ έθεσαν εκτός στόχου δύο εκτοξευτήρες που βρίσκονταν στο νησί Λαράκ.