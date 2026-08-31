Ένα βίντεο που κάνει το γύρο του διαδικτύου και έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει μια σοκαριστική συντριβή ταχύπλοου σκάφους στον φιλανθρωπικό αγώνα «Lake of the Ozarks Shootout» στις ΗΠΑ. Το σκάφος, το οποίο έτρεχε με την ιλιγγιώδη ταχύτητα των περίπου 200 μιλίων την ώρα (321 χλμ/ώρα), απογειώθηκε ξαφνικά από την επιφάνεια του νερού, εκτελώντας μια τρομακτική αναποδογυρισμένη φιγούρα στον αέρα πριν συντριβεί ξανά στη λίμνη.



Το σκάφος προσγειώθηκε ως εκ θαύματος με τη σωστή πλευρά προς τα πάνω, ενώ ένας από τους πιλότους γλίτωσε μόνο με ένα σπασμένο πόδι.

Ο 45χρονος οδηγός του σκάφους τραυματίστηκε σοβαρά, σύμφωνα με ανάρτηση της Αστυνομίας Αυτοκινητοδρόμων της Πολιτείας του Μισούρι. Ο 39χρονος υπεύθυνος για το γκάζι (throttleman) δεν υπέστη κανέναν τραυματισμό.

A boat reached 343 km/h and went airborne during a race in the US



The vessel miraculously landed right-side up. One of the pilots escaped with a broken leg. pic.twitter.com/EBs36oNOjV — NEXTA (@nexta_tv) August 31, 2026

Η Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων της Πολιτείας του Μισούρι ανέφερε ότι το σκάφος, με την ονομασία «Dirty Duck», σηκώθηκε στον αέρα ενώ ταξίδευε με 200 μίλια την ώρα κατά τη διάρκεια του 38ου ετήσιου αγώνα σκαφών για φιλανθρωπικό σκοπό, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το δίκτυο ABC17.

Η στιγμή της αεροπορικής τραγωδίας και ο απολογισμός των τραυματισμών

Το οπτικοακουστικό υλικό δείχνει το ταχύπλοο να διασχίζει με τεράστια ταχύτητα τη λίμνη, πριν ανασηκωθεί απότομα στον αέρα, να κάνει μια πλήρη ανάποδη περιστροφή και να συντριβεί πίσω στο νερό.

🚤200 M.P.H. Race Boat Crashes🚤



The Dirty Duck experienced some airtime during the Lake of the Ozarks Shootout.



Troopers responded to the scene to find the 45 year old driver suffering serious injuries. The 39 year old throttleman was not injured. pic.twitter.com/A8vsgylrAQ — MSHP Troop F (@MSHPTrooperF) August 30, 2026

Σοβαρά τραυματίστηκε ο 45χρονος οδηγός του ταχύπλοου, σύμφωνα με την Αστυνομία Αυτοκινητοδρόμων του Μισούρι. Αντίθετα, ο 39χρονος υπεύθυνος για το γκάζι (throttleman) στάθηκε τυχερός, καθώς βγήκε από το σκάφος εντελώς αβλαβής και δεν υπέστη κανέναν απολύτως τραυματισμό.

Η δραματική κατάληξη της συντριβής

Το βίντεο που επισυνάπτεται στην ανάρτηση δείχνει το σκάφος να αναπτύσσει ταχύτητα στη λίμνη πριν απογειωθεί ξαφνικά και ανατραπεί προς τα πίσω. Στη συνέχεια προσκρούει στο νερό και αναπηδά δύο φορές στην επιφάνεια.

Το σοβαρό αυτό ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας της διοργάνωσης «Lake of the Ozarks Shootout», προκαλώντας παγκόσμιο δέος.