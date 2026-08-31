Μια «γκάφα» στη διαδικασία προετοιμασίας των εγγράφων φέρεται να ήταν αυτή που αποκάλυψε την προσπάθεια της Τουρκίας να μεταπωλήσει στην Ουκρανία αμερικανικά όπλα από τα αποθέματά της, σύμφωνα με δημοσίευμα της τουρκικής εφημερίδας Cumhuriyet.

Η υπόθεση αφορά ένα ιδιαίτερα βαρύ πακέτο οπλισμού, στο οποίο περιλαμβάνονται βαλλιστικοί πύραυλοι ATACMS, πολλαπλοί εκτοξευτές πυραύλων MLRS, πυρομαχικά διασποράς και δεκάδες χιλιάδες βλήματα πυροβολικού.

Σύμφωνα με τη Cumhuriyet, η Άγκυρα είχε ζητήσει από την Ουάσινγκτον την απαραίτητη άδεια για τη μεταπώληση των αμερικανικής κατασκευής όπλων στην Ουκρανία.

Το σχέδιο, ωστόσο, κατέληξε στα έγγραφα του αμερικανικού Κογκρέσου και έγινε δημόσιο.

Η «γκάφα» που έφερε τη συμφωνία στο φως

Η Cumhuriyet αναφέρει ότι βάσει του αμερικανικού Arms Export Control Act, τέτοιου είδους μεταβιβάσεις όπλων πρέπει να γνωστοποιούνται στο Κογκρέσο όταν η αξία τους ξεπερνά συγκεκριμένο όριο.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα, στις πιο ευαίσθητες υποθέσεις οι συμφωνίες μπορούν να κατατμηθούν σε μικρότερα πακέτα, έτσι ώστε κάθε επιμέρους σύμβαση να παραμένει κάτω από το όριο που ενεργοποιεί την υποχρεωτική κοινοβουλευτική ενημέρωση.

Στην περίπτωση της Τουρκίας, όμως, αυτό δεν έγινε.

Τα όπλα χωρίστηκαν σε δύο γνωστοποιήσεις, αλλά η αξία και των δύο ξεπερνούσε το σχετικό όριο, με αποτέλεσμα η διαδικασία να περάσει υποχρεωτικά από το Κογκρέσο και να καταγραφεί δημοσίως.

Η Cumhuriyet αποδίδει την εξέλιξη σε «ανικανότητα» ή «γκάφα» κατά την προετοιμασία του φακέλου, σημειώνοντας ότι έτσι αποκαλύφθηκε μια υπόθεση που διαφορετικά ενδεχομένως να μην είχε γίνει δημόσια γνωστή.

70 ATACMS και 12 συστήματα MLRS

Τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν είναι εντυπωσιακά ως προς το μέγεθος και το είδος του οπλισμού.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που επικαλείται η Cumhuriyet, το πακέτο περιλαμβάνει:

70 βαλλιστικούς πυραύλους M39 ATACMS

12 συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών M270 MLRS

περισσότερα από 2.000 πυρομαχικά M26 DPICM

περίπου 47.000 βλήματα πυροβολικού M509A1 των 203 χιλιοστών

Η συνολική αρχική αξία του πακέτου υπολογίζεται σε περίπου 280 εκατ. δολάρια.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ATACMS, καθώς πρόκειται για αμερικανικής κατασκευής τακτικούς βαλλιστικούς πυραύλους εδάφους-εδάφους.

Η έκδοση M39 που περιλαμβάνεται στο συγκεκριμένο πακέτο αποτελεί παλαιότερη έκδοση του συστήματος και έχει εμβέλεια περίπου 165 χιλιομέτρων.

Γιατί χρειάζεται άδεια από τις ΗΠΑ

Παρότι τα συγκεκριμένα όπλα βρίσκονται σε τουρκικά αποθέματα, η Άγκυρα δεν μπορεί να τα μεταπωλήσει ελεύθερα σε τρίτη χώρα.

Επειδή πρόκειται για αμερικανικής προέλευσης οπλικά συστήματα, απαιτείται έγκριση των ΗΠΑ για την επανεξαγωγή τους.

Σύμφωνα με τη Cumhuriyet, η σχετική κοινοποίηση προς το Κογκρέσο έγινε στις αρχές Αυγούστου.

Η επίσημη αιτιολόγηση της τουρκικής πλευράς για την πώληση είναι ότι επιδιώκει να μειώσει τα παλαιότερα αποθέματα οπλισμού και να κατευθύνει πόρους στον εκσυγχρονισμό του στρατού και στη συντήρηση νεότερων συστημάτων.

Το Κογκρέσο δεν μπλόκαρε τη διαδικασία

Η διαδικασία προβλέπει συγκεκριμένη προθεσμία μέσα στην οποία το Κογκρέσο μπορεί να αντιταχθεί στη μεταβίβαση.

Σύμφωνα με το νεότερο δημοσίευμα της Cumhuriyet, η 15ήμερη προθεσμία αντίρρησης ολοκληρώθηκε χωρίς να καταγραφεί σχετική απόφαση του Κογκρέσου.

Παράλληλα, ο πρεσβευτής της Ουκρανίας στην Άγκυρα, Ναριμάν Τζελάλ, είχε δηλώσει ότι βρίσκονται σε εξέλιξη διαπραγματεύσεις για τη συμφωνία.

Ποιος έκανε τη «γκάφα»;

Ένα από τα ερωτήματα που θέτει η Cumhuriyet αφορά το ποιος ευθύνεται για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάστηκε η διαδικασία και οδήγησε στη δημόσια αποκάλυψή της.

Στα έγγραφα είχαν εμφανιστεί τουρκικές εταιρείες και οργανισμοί όπως η MKE, η ASFAT και η ARCA, αν και το Defence Turk είχε μεταδώσει ότι επίσημες πηγές αρνούνταν εμπλοκή της MKE και της ASFAT.

Έτσι, κατά την Cumhuriyet, παραμένει ασαφές εάν ο χειρισμός της υπόθεσης έγινε από τις συγκεκριμένες εταιρείες, από την τουρκική Προεδρία Αμυντικής Βιομηχανίας ή από το υπουργείο Εξωτερικών.

Η Μόσχα ζήτησε εξηγήσεις

Η αποκάλυψη της πιθανής πώλησης προκάλεσε ήδη έντονη αντίδραση της Ρωσίας.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα είχε δηλώσει ότι η Μόσχα ζήτησε διευκρινίσεις από την Τουρκία και τις ΗΠΑ για την υπόθεση, χαρακτηρίζοντας μια ενδεχόμενη μεταφορά τέτοιων όπλων στην Ουκρανία σοβαρό πλήγμα στις σχέσεις με την Άγκυρα.

Η τουρκική εφημερίδα αναφέρει ότι η υπόθεση, η οποία ξεκίνησε ως διαδικασία έγκρισης μιας μεταπώλησης αμερικανικών όπλων, εξελίχθηκε έτσι σε νέο σημείο τριβής στις ήδη περίπλοκες σχέσεις Τουρκίας και Ρωσίας.

Και όλα αυτά, σύμφωνα με τη Cumhuriyet, έγιναν γνωστά εξαιτίας ενός λάθους που κανείς δεν φαίνεται να είχε σχεδιάσει: οι συμβάσεις ήταν αρκετά μεγάλες ώστε να περάσουν υποχρεωτικά από το Κογκρέσο και το σχέδιο βγήκε στο φως.