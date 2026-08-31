Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους έπειτα από αιματηρό περιστατικό που εκτυλίχθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στην Times Square, στην καρδιά της Νέας Υόρκης. Μία γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο άτομα και στη συνέχεια έπεσε νεκρή από πυρά αστυνομικών. Ένα από τα θύματα της επίθεσης υπέκυψε αργότερα στα τραύματά του, ενώ το δεύτερο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Το επεισόδιο άρχισε λίγο πριν από τις 16:30 τοπική ώρα, κοντά στη συμβολή της West 42nd Street με την Seventh Avenue, σε ένα από τα πλέον πολυσύχναστα σημεία του Μανχάταν. Σύμφωνα με τις αρχές, η γυναίκα επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν άνδρα και μία γυναίκα και στη συνέχεια κινήθηκε προς τα βόρεια, με κατεύθυνση αστυνομικό σταθμό της NYPD στην Times Square.

Here's the exact moment a lady charged at NYPD officers with two knives.



Minutes before this took place the lady allegedly stabbed multiple people.



What happened to good citizens these days ? Why didn't someone walk up behind her and hit her over the head with something ?… — Viral News NYC (@ViralNewsNYC) August 31, 2026

Δεν υπάκουσε στις εντολές των αστυνομικών

Οι αστυνομικοί εντόπισαν τη γυναίκα κοντά στον σταθμό και της ζήτησαν επανειλημμένα να αφήσει το μαχαίρι. Εκείνη, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, δεν συμμορφώθηκε και συνέχισε να κινείται προς το μέρος τους κρατώντας το όπλο.

BREAKING: Moment a knife-wielding woman was shot by NYPD officers in Times Square, Manhattan. pic.twitter.com/AjlGA6boht — Breaking911 (@Breaking911) August 31, 2026

Οι αστυνομικοί επιχείρησαν αρχικά να την ακινητοποιήσουν χρησιμοποιώντας taser. Η προσπάθεια δεν απέδωσε, καθώς η γυναίκα φέρεται να αφαίρεσε τα ηλεκτρόδια και να συνέχισε να τους πλησιάζει. Τότε τουλάχιστον ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ, τραυματίζοντάς την θανάσιμα. Στο σημείο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε ένα μεγάλο κουζινομάχαιρο.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφουν μέρος της αντιπαράθεσης, καθώς και πολίτες να απομακρύνονται πανικόβλητοι όταν ακούγονται οι πυροβολισμοί.

Today in Times Square when tasers don't work pic.twitter.com/aALVDZgYD0 — The E Man🇺🇸Street PHD (@DETECTIVE4LIFE) August 31, 2026

Υπέκυψε ένας από τους δύο ανθρώπους που μαχαίρωσε

Η γυναίκα και τα δύο θύματα της επίθεσης διακομίστηκαν αρχικά σε νοσοκομείο με τραύματα που απειλούσαν τη ζωή τους. Αργότερα επιβεβαιώθηκε ο θάνατος της γυναίκας από τα αστυνομικά πυρά, ενώ ένας από τους δύο ανθρώπους που είχε μαχαιρώσει κατέληξε επίσης στο νοσοκομείο. Το δεύτερο θύμα εξακολουθεί να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Δεν εξετάζεται τρομοκρατικό κίνητρο

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί τι οδήγησε τη γυναίκα στην επίθεση. Πηγές των αρχών αναφέρουν, πάντως, ότι το περιστατικό δεν θεωρείται τρομοκρατική ενέργεια. Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν την έρευνα προκειμένου να εξακριβώσουν τις ακριβείς συνθήκες και τα κίνητρα πίσω από την επίθεση.