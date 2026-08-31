Έπειτα από 14 χρόνια απουσίας, η Δανία άνοιξε ξανά την πρεσβεία της στη Δαμασκό, σε μία ακόμη ένδειξη της σταδιακής επαναπροσέγγισης της Ευρώπης με τη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος του Μπασάρ αλ Άσαντ.

Την πρεσβεία εγκαινίασε επίσημα τη Δευτέρα ο Δανός υπουργός Εξωτερικών Λαρς Λόκε Ράσμουσεν, παρουσία του Σύρου ομολόγου του, Ασάντ Χασάν αλ Σαϊμπάνι. Πρόκειται μάλιστα για την πρώτη φορά από το 2012 που η Δανία διαθέτει και πάλι πρεσβευτή με έδρα τη Συρία.

Η δανική πρεσβεία είχε κλείσει για το κοινό το 2012, όταν ο εμφύλιος πόλεμος κλιμακωνόταν και σειρά ευρωπαϊκών κρατών διέκοπτε ή υποβάθμιζε τις διπλωματικές σχέσεις με τη Δαμασκό.

Η Κοπεγχάγη δεν κρύβει ότι η επιστροφή της στη Συρία έχει τόσο διπλωματική όσο και πρακτική διάσταση.

«Είμαστε μεταξύ των πρώτων χωρών της ΕΕ που ανοίγουν ξανά την πρεσβεία τους στη Συρία μετά την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, με πρεσβευτή τοποθετημένο στη χώρα», δήλωσε ο Ράσμουσεν.

Όπως εξήγησε, στόχος είναι η Δανία να μπορεί να επηρεάζει περισσότερο τις εξελίξεις, να συμβάλει στην ανοικοδόμηση και να ενισχύσει τις σχέσεις με τη μεταβατική συριακή κυβέρνηση.

Υπάρχει όμως και ένα ακόμη θέμα που ενδιαφέρει ιδιαίτερα την κυβέρνηση της Δανίας: η επιστροφή Σύρων πολιτών που δεν έχουν νόμιμο δικαίωμα παραμονής στη χώρα.

Ο Ράσμουσεν ανέφερε ότι η επαναλειτουργία της πρεσβείας δημιουργεί καλύτερες συνθήκες συνεργασίας τόσο για τις εθελοντικές επιστροφές όσο και για τις αναγκαστικές απελάσεις Σύρων χωρίς νόμιμη άδεια παραμονής.

Παράλληλα, η Δανία σχεδιάζει σημαντική οικονομική στήριξη προς τη χώρα.

Σύμφωνα με το δανικό υπουργείο Εξωτερικών, μέσα στο 2026 αναμένεται να δεσμευτούν περίπου 489 εκατ. δανικές κορώνες για δράσεις ανθρωπιστικής βοήθειας, σταθεροποίησης, ειρήνης και μετανάστευσης. Από αυτά, 101 εκατ. κορώνες κατευθύνονται μέσω οργανισμών του ΟΗΕ και της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού σε τρόφιμα, νερό, υγειονομικές υποδομές και κρίσιμες υπηρεσίες υγείας.

Το συριακό πρακτορείο SANA μεταδίδει ότι ο Ράσμουσεν έκανε λόγο για επιπλέον 76 εκατ. δολάρια που προορίζονται για την ανάκαμψη, τη σταθεροποίηση και την επιστροφή προσφύγων.

Ο Δανός υπουργός αναφέρθηκε και στους Σύρους που βρήκαν καταφύγιο στη χώρα του στη διάρκεια του πολέμου, σημειώνοντας ότι πολλοί έμαθαν τη γλώσσα και συνέβαλαν στην οικονομία της Δανίας, ενώ πλέον κάποιοι επιστρέφουν έχοντας εμπειρία που μπορεί να αξιοποιηθεί στην ανοικοδόμηση της πατρίδας τους.

Από την πλευρά του, ο Σύρος υπουργός Εξωτερικών Ασάντ αλ Σαϊμπάνι χαρακτήρισε την επαναλειτουργία της πρεσβείας ένα «νέο κεφάλαιο» στις διμερείς σχέσεις.

Υποστήριξε μάλιστα ότι η κίνηση της Κοπεγχάγης μπορεί να ενθαρρύνει και άλλες ευρωπαϊκές χώρες να επενδύσουν στη Συρία και να ενισχύσουν την παρουσία τους εκεί.

«Η επιστροφή των διπλωματικών αποστολών στη Δαμασκό στέλνει ένα σαφές μήνυμα ότι η Συρία εισέρχεται σε μια νέα φάση στις διεθνείς σχέσεις της», ανέφερε, σύμφωνα με το SANA.

Η κίνηση της Δανίας εντάσσεται σε μια ευρύτερη επιστροφή δυτικών χωρών στη Δαμασκό μετά την ανατροπή του Άσαντ τον Δεκέμβριο του 2024.



Από την επαναλειτουργία πρεσβειών από Ισπανία και Γερμανία, μέχρι την αποκατάσταση των βρετανοσυριακών διπλωματικών σχέσεων και τη συμφωνία Παρισιού – Δαμασκού για ανταλλαγή πρεσβευτών, η Συρία περνά μέσα σε λιγότερο από δύο χρόνια από τη διπλωματική απομόνωση σε μια περίοδο εντατικής επανασύνδεσης με την Ευρώπη.