Σε επιχείρηση παροχής βοήθειας προχώρησε το Λιμενικό στη θαλάσσια ζώνη ανατολικά της Σύμης το βράδυ της Δευτέρας 31/08, όταν ιστιοφόρο με σημαία Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε βλάβη εν πλω. Στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί.

Εξαιτίας βλάβης στο μηχανολογικό του σύστημα, το ιστιοφόρο δεν μπορούσε να κινηθεί αυτοδύναμα και ζητήθηκε βοήθεια. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις του Λιμενικού, οι οποίες ανέλαβαν να το συνοδεύσουν μέχρι ασφαλές σημείο.

Η διαδικασία ολοκληρώθηκε ομαλά, με το σκάφος να καταπλέει στο λιμάνι της Σύμης. Οι δύο άνθρωποι που βρίσκονταν σε αυτό δεν αντιμετώπισαν κάποιο πρόβλημα υγείας.

Οι καιρικές συνθήκες δεν δυσχέραναν την επιχείρηση, καθώς στην ευρύτερη θαλάσσια ζώνη έπνεαν άνεμοι από δυτικές διευθύνσεις, έντασης περίπου 3 μποφόρ.