Η παγκόσμια αγορά φυσικού αερίου έχει μπει σε μια νέα περίοδο εξαγορών και επενδυτικού ανταγωνισμού, καθώς ενεργειακοί κολοσσοί, κρατικές πετρελαϊκές εταιρείες και επενδυτές διεκδικούν έναν περιορισμένο αριθμό διαθέσιμων παραγωγικών assets.

Μόνο κατά τους πρώτους έξι μήνες του 2026, περισσότερα από 32 δισ. δολάρια δαπανήθηκαν για την εξαγορά έργων παραγωγής φυσικού αερίου, σύμφωνα με στοιχεία της Wood Mackenzie.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο δραστηριότητας εδώ και περισσότερο από μία δεκαετία.

Η ένταση στη Μέση Ανατολή έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερη ώθηση στην αγορά, ανεβάζοντας τις αποτιμήσεις κοιτασμάτων σε περιοχές όπως η Βόρεια και η Νότια Αμερική.

Οι επενδυτές πιέζουν τις μεγάλες ενεργειακές εταιρείες να αυξήσουν την παραγωγή τους, την ώρα που οι κρατικοί πετρελαϊκοί όμιλοι του Κόλπου αναζητούν όλο και περισσότερο επενδύσεις έξω από τις παραδοσιακές αγορές τους.

Οι αγοραστές πληρώνουν premium 21%

Ο ανταγωνισμός έχει αρχίσει να αποτυπώνεται ξεκάθαρα και στις τιμές.

Σύμφωνα με τη Wood Mackenzie, οι συμφωνίες που επικεντρώνονται στο φυσικό αέριο πραγματοποιούνται φέτος με μέσο premium 21% πάνω από τις εκτιμώμενες αποτιμήσεις της εταιρείας συμβούλων.

Είναι το υψηλότερο αντίστοιχο ποσοστό από το 2013.

Με απλά λόγια, οι αγοραστές είναι πλέον διατεθειμένοι να πληρώσουν σημαντικά περισσότερα για να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε παραγωγή φυσικού αερίου.

Η Shell έκανε τη μεγαλύτερη συμφωνία

Η μακράν μεγαλύτερη συμφωνία στο πρώτο εξάμηνο του έτους ήταν η εξαγορά της καναδικής παραγωγού σχιστολιθικού αερίου ARC Resources από τη Shell έναντι 16,4 δισ. δολαρίων.

Πρόκειται για τη μεγαλύτερη εξαγορά της Shell μετά την αγορά της BG πριν από περίπου μία δεκαετία.

Η συμφωνία είναι χαρακτηριστική της αλλαγής στην αγορά: τα παραγωγικά assets φυσικού αερίου αντιμετωπίζονται και πάλι ως ιδιαίτερα πολύτιμα περιουσιακά στοιχεία για τους μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους.

Γιατί όλοι κυνηγούν φυσικό αέριο

Η ελκυστικότητα του φυσικού αερίου ενισχύεται και από τις μακροπρόθεσμες προβλέψεις για την παγκόσμια ενέργεια.

Ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας (IEA) εκτιμά ότι, εάν συνεχιστούν οι σημερινές πολιτικές, η αύξηση της ζήτησης για φυσικό αέριο θα ξεπεράσει εκείνη του πετρελαίου.

Ακόμη και σε ένα σενάριο στο οποίο οι κυβερνήσεις θα υιοθετήσουν πολύ αυστηρότερες πολιτικές για το κλίμα, ο IEA εκτιμά ότι η ζήτηση για φυσικό αέριο θα σταματήσει να αυξάνεται περίπου το 2035, αλλά θα παραμείνει πάνω από τα σημερινά επίπεδα για δεκαετίες.

Αυτό ακριβώς το μακροπρόθεσμο στοίχημα φαίνεται να δικαιολογεί τις υψηλές τιμές που πληρώνουν σήμερα οι αγοραστές.

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν άλλαξε ακόμη περισσότερο τα δεδομένα

Η σύγκρουση ΗΠΑ–Ιράν ενίσχυσε περαιτέρω την επενδυτική λογική πίσω από το φυσικό αέριο.

Ο Greig Aitken, διευθυντής εταιρικής έρευνας και εξαγορών στη Wood Mackenzie, σημειώνει ότι περισσότεροι αγοραστές έχουν εισέλθει στην αγορά.

Αυτό έχει «εντείνει τον ανταγωνισμό» και οδηγεί αναπόφευκτα σε πιο επιθετικές παραδοχές για τις μελλοντικές τιμές και τη ζήτηση.

Οι επενδυτές, με άλλα λόγια, στοιχηματίζουν ότι η ανάγκη για φυσικό αέριο θα παραμείνει ισχυρή για πολλά χρόνια ακόμη.

Σαουδική Αραβία και Άμπου Ντάμπι βγαίνουν στο εξωτερικό

Οι μεγάλοι παραγωγοί πετρελαίου της Μέσης Ανατολής είχαν αρχίσει ήδη πριν από τη σύγκρουση να αναζητούν assets φυσικού αερίου εκτός της περιοχής τους.

Η XRG, ο διεθνής επενδυτικός βραχίονας της Adnoc του Άμπου Ντάμπι, διαθέτει ήδη συμφέροντα σε φυσικό αέριο στο Τέξας, στη Μοζαμβίκη και στο Τουρκμενιστάν.

Παράλληλα, έχει υπογράψει συμφωνίες για νέα projects στο Αζερμπαϊτζάν, την Αργεντινή και τη Βενεζουέλα.

Η XRG σχεδιάζει να επενδύσει δεκάδες δισεκατομμύρια δολάρια για να αναπτύξει τη δραστηριότητά της στο αμερικανικό φυσικό αέριο.

Η Saudi Aramco ποντάρει επίσης στις ΗΠΑ

Κεντρική θέση στα διεθνή σχέδια της Saudi Aramco για το φυσικό αέριο έχουν επίσης οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Η σαουδαραβική εταιρεία συμφώνησε να επενδύσει στο project Port Arthur LNG στο Τέξας, ενώ έχει αποκτήσει παρουσία σε σειρά διεθνών projects LNG μέσω της συμμετοχής της στη MidOcean Energy.

Η MidOcean δημιουργήθηκε από την EIG και αποτελεί μία ακόμη ένδειξη της προσπάθειας του Ριάντ να επεκτείνει την παρουσία του στην παγκόσμια αγορά υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Οι Ιάπωνες αγοράζουν αμερικανικό shale gas

Ιδιαίτερα έντονη είναι και η παρουσία των ιαπωνικών εταιρειών στις ΗΠΑ.

Η Ιαπωνία χρειάζεται τεράστιες ποσότητες LNG για να καλύψει τις ενεργειακές της ανάγκες και επιχειρεί να αποκτήσει μεγαλύτερο έλεγχο πάνω στις ίδιες τις πηγές παραγωγής.

Σύμφωνα με τη Wood Mackenzie, ιαπωνικοί όμιλοι ελέγχουν πλέον περίπου το 36% της παραγωγής στη λεκάνη Haynesville, η οποία εκτείνεται από το ανατολικό Τέξας έως τη βορειοδυτική Λουιζιάνα.

Πρόκειται για μία από τις σημαντικότερες περιοχές παραγωγής φυσικού αερίου στις ΗΠΑ.

Στο παιχνίδι και η Gunvor

Σημαντικές κινήσεις στην αγορά πραγματοποιούν και μεγάλοι traders εμπορευμάτων.

Η Gunvor έχει πραγματοποιήσει σειρά επενδύσεων στο αμερικανικό φυσικό αέριο και πρόσφατα ξεκίνησε συζητήσεις για την εξαγορά παραγωγικών assets αξίας άνω του 1 δισ. δολαρίων στη Haynesville.

Η εταιρεία δεν σχολίασε τις σχετικές πληροφορίες.

Έκρηξη επενδύσεων στη Βόρεια Αμερική

Σε επίπεδο συνολικών επενδύσεων, η αμερικανική αγορά φυσικού αερίου βρίσκεται σε πραγματική έκρηξη.

Περίπου 30 δισ. δολάρια δαπανήθηκαν για την ανάπτυξη μη συμβατικών κοιτασμάτων φυσικού αερίου στη Βόρεια Αμερική μόνο στο πρώτο εξάμηνο του έτους.

Το ποσό είναι σχεδόν τριπλάσιο του μέσου όρου της προηγούμενης τριετίας, σύμφωνα με τη Wood Mackenzie.

Οι ΗΠΑ εξελίσσονται έτσι σε ένα από τα σημαντικότερα πεδία ανταγωνισμού για όποιον θέλει να εξασφαλίσει μακροπρόθεσμη πρόσβαση σε φυσικό αέριο.

Η κρίση στο Κατάρ αυξάνει τη ζήτηση για αμερικανικό LNG

Ο πόλεμος ΗΠΑ–Ιράν έχει ενισχύσει σημαντικά και τη ζήτηση για LNG από τη Βόρεια Αμερική.

Το Κατάρ, ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς LNG στον κόσμο, βρίσκεται εδώ και έξι μήνες αντιμέτωπο με απειλές για τα πλοία που μεταφέρουν υγροποιημένο φυσικό αέριο μέσω των Στενών του Ορμούζ.

Παράλληλα, ιρανικά πυραυλικά πλήγματα σε εξαγωγικές υποδομές έχουν περιορίσει την παραγωγική ικανότητα.

Το αποτέλεσμα είναι αγοραστές σε Ευρώπη και Ασία να στρέφονται ακόμη περισσότερο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε υψηλό σχεδόν τετραετίας το LNG των ΗΠΑ

Η αυξανόμενη ζήτηση, σε συνδυασμό με τις αγορές ενόψει της χειμερινής περιόδου στην Ευρώπη και την Ασία, έχει εκτοξεύσει τις τιμές.

Το LNG από τις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ αποτιμήθηκε στα 21,98 δολάρια ανά εκατομμύριο βρετανικές θερμικές μονάδες (MMBtu).

Η τιμή ήταν αυξημένη κατά 4,4% μέσα σε μία εβδομάδα και βρέθηκε στο υψηλότερο επίπεδο από τον Δεκέμβριο του 2022.

Οι τιμές του αμερικανικού LNG ακολουθούν στενά πλέον εκείνες της ευρωπαϊκής αγοράς φυσικού αερίου.

Ο ευρωπαϊκός δείκτης αναφοράς ξεπέρασε τα 70 ευρώ ανά μεγαβατώρα, για μόλις δεύτερη φορά από την έναρξη της σύγκρουσης ΗΠΑ–Ιράν.

Η ειρωνεία: Οι πολύ υψηλές τιμές μπορεί να πλήξουν τη ζήτηση

Η μεγάλη άνοδος των τιμών δημιουργεί, ωστόσο, και έναν κίνδυνο για την ίδια την αγορά φυσικού αερίου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή αυξάνει σήμερα τη ζήτηση για εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού.

Εάν όμως οι τιμές παραμείνουν σε πολύ υψηλά επίπεδα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να αρχίσουν να αποθαρρύνουν τους πιο ευαίσθητους στο κόστος αγοραστές.

Σε μια τέτοια περίπτωση, η κατανάλωση φυσικού αερίου θα μπορούσε να επιβραδυνθεί και μαζί της να μειωθεί η όρεξη των επενδυτών για νέα παραγωγικά assets.

Ασία: Σκέψεις για περισσότερες ΑΠΕ και παράταση του άνθρακα

Η Livia Gallarati, παγκόσμια επικεφαλής φυσικού αερίου στην Energy Aspects, σημειώνει ότι η αλλαγή αυτή αρχίζει ήδη να γίνεται ορατή σε ορισμένες ασιατικές χώρες.

Όπως αναφέρει, κάποιες κυβερνήσεις εμφανίζονται πλέον πιο συντηρητικές ως προς το πόσο γρήγορα θέλουν να αυξήσουν την εξάρτησή τους από το φυσικό αέριο.

Ορισμένες μπορεί να στραφούν περισσότερο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Άλλες μπορεί ακόμη και να επιβραδύνουν την κατάργηση των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με άνθρακα, εάν το φυσικό αέριο αποδειχθεί υπερβολικά ακριβό.

Και εκεί βρίσκεται η βασική αντίφαση της σημερινής ενεργειακής αγοράς.

Όσο μεγαλύτερος γίνεται ο φόβος για την επάρκεια φυσικού αερίου, τόσο περισσότερο αυξάνεται η αξία των κοιτασμάτων και των παραγωγικών assets.

Αλλά όσο περισσότερο ανεβαίνουν οι τιμές, τόσο αυξάνεται και ο κίνδυνος οι καταναλωτές να αρχίσουν να αναζητούν άλλες λύσεις.