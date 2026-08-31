Η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ παραμένει ζωντανή για την πρόκριση στο Παγκόσμιο του Κατάρ, καθώς νίκησε την Ισπανία στην παράταση με 108-106 στο ΟΑΚΑ και μετά το τέλος της αναμέτρησης ο Βασίλης Σπανούλης ξέσπασε στη συνέντευξη Τύπου.

Συγκεκριμένα με αφορμή την κριτική που δέχθηκε η Εθνική ομάδα, ο Ομοσπονδιακός τεχνικός ανέφερε πως αυτή υπερβαίνει μερικές φορές τα όρια.

Αναλυτικά, όσα είπε ο Βασίλης Σπανούλης:

«Καταρχήν ευχαριστώ. Δεύτερον η κριτική είναι μέρος του αθλητισμού και του μπάσκετ και είμαστε μεσογειακή χώρα και μας αρέσει η κριτική, όπως αρέσει και σε άλλες χώρες, αλλά εδώ είναι έντονη. Εγώ προσωπικά δεν είχα ποτέ πρόβλημα με την κριτική.

Πιστεύω πως η κριτική με έκανε πολλές φορές αυτό που με έκανε ως μπασκεμπολίστα και θα με κάνει αυτό που θα γίνω ως προπονητής. Απλώς κάποιες φορές πιστεύω πως η κριτική υπερβαίνει μερικές φορές τα όρια. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι. Η Εθνική ομάδα είναι εθνική ομάδα και στα καλά και στα άσχημα.

Βλέπουμε τεράστιες εθνικές με μύθους προπονητές να έχουν αποτύχει. Δεν γίνεται συνέχεια να πετυχαίνεις. Μπορούμε όμως να θυμηθούμε τα δύο τελευταία χρόνια τι έχει κάνει αυτή η ομάδα;

Μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια περάσαμε Ολυμπιάδα και πήγαμε στον προημιτελικό; Μπορούμε να θυμηθούμε πως μετά από 16 χρόνια πήραμε μετάλλιο; Γιατί ξεχνάμε πολύ εύκολα εδώ. Λες, και περιμένουμε σαν σαλιγκάρια στην γωνία που γίνεται κάτι κακό, κατευθείαν να κράξουμε.

Ναι, κριτική θα γίνει. Πιστεύετε πως εμάς αρέσει που χάσαμε; Μας αρέσει που δεν παίξαμε καλά; Είμαστε οι πρώτοι που στεναχωριόμαστε και αυτό το έδειξε και ο κόσμος σήμερα. Δεν είναι όλα έτσι, πρέπει να τα βάζουμε όλα σε μία ισορροπία.

Εγώ, είμαι υπέρ της κριτικής και τα media να κάνουν τη δουλειά τους και εμείς να κάνουμε τη δουλειά μας. Πρέπει να γίνεται κριτική, αυτή είναι η δουλεία μας και εμάς η δουλεία μας είναι τη δεχόμαστε και να κοιτάμε τον εαυτό μας τον καθρέφτη.

Θεωρώ υπερβαίνει τα όρια της κριτικής για μπάσκετ της Εθνικής ομάδας και πηγαίνει σε κριτική μέσω ομάδων και στοχοποιούνται αθλητές, διάφοροι άνθρωποι, λόγω ομάδων. Εδώ δεν είναι ομάδες, εδώ είναι η Εθνική ομάδα.

Εδώ αντιπροσωπεύουμε την πατρίδα μας και εγώ όπως είχε πει άλλη φορά, θα μπορούσα να είχα πάρει το μετάλλιο και να είχα φύγει και να πω φεύγω, αλλά είμαι πατριώτης, είμαι περήφανος Έλληνας.

Αντιπροσωπεύω την Εθνική ομάδα της χώρας μου και στα καλά και στα άσχημα. Ο αθλητισμός έχει μόνο καλά; Δηλαδή τι να πούμε για την Ισπανία; Που είναι μια εκπληκτική ομάδα με εκατομμύρια και άφθονο ταλέντο. Τι σημαίνει αυτό; Κάθε φορά θα πετυχαίνεις;

Μπορεί να αποτύχουμε και τι έγινε; Θα ξανά φτιάξουμε την ομάδα. Είτε είμαι εγώ, είτε κάποιος άλλος. Λογικό είναι. Δηλαδή γιατί όταν δεν πετυχαίνει είναι άχρηστοι οι παίκτες, άσχετος ο προπονητής, άσχετος ο πρόεδρος, δεν έχουμε ταλέντα. Έτσι θα πάμε μπροστά; Μα δεν θα πάμε έτσι μπροστά. Πρέπει να υπάρχει ενότητα και η κριτική είναι καλοδεχούμενη και η καλή και η κακή και η αυστηρή.

Είμαι υπέρ, αλλά ξέρω επειδή είμαι στην Ελλάδα πολλά χρόνια, ότι η κριτική πολλές φορές υπερβαίνει τα όρια για λόγους ομάδων και αυτό πρέπει να τελειώνει από την Εθνική ομάδα ή άμα δεν τελειώνει τζάμπα χαλάτε μελάνι. Γιατί προφανώς δεν αγγίζει κανένα και εμείς προχωράμε και θα παίζουμε».

Για το αν έχουν επηρεαστεί οι παίκτες ψυχολογικά: «Όχι, δεν είναι επηρεασμένοι ψυχολογικά. Έχουν παίξει τεράστια ματς, έχουν όλοι κερδίσει ευρωπαϊκά, τίτλους με τις ομάδες τους, μετάλλια. Δεν είναι επηρεασμένοι. Απλώς, όλοι ξέρουμε πολύ καλά και οι άλλες ομάδες, ότι τα παράθυρα είναι ένα υπερβολικά δύσκολο πράγμα για όλους μας.

Και για έμενα προσωπικά, για τους παίκτες και για όλους τους παίκτες των εθνικών ομάδων. Έχουμε άλλη ομάδα τον Ιούνιο, άλλη τώρα, άλλη μετά. Δεν ένα Ευρωμπάσκετ, μία Ολυμπιάδα ή ένα Παγκόσμιο για να προετοιμαστείς. Καλώς ή κακώς έτσι έχουν τα πράγματα. Είναι στο χειρότερο σημείο για όλες τις εθνικές ομάδες που υπάρχει.

Όταν τελειώνει ένα παράθυρο, αντί να γίνουν οκτώ αγώνες και να ενωθούμε και να κάνουμε προετοιμασία για να παίξουμε. Είναι ένα παράθυρο όταν τελειώνει η χρονιά μετά από 15 μέρες που είσαι σκασμένος και εξουθενωμένος και ένα παράθυρο πριν καν ξεκινήσουμε την προετοιμασία που πρέπει ξανά να είσαι σε καλή φόρμα, ενώ όλες οι ομάδες παίζουν φιλικά για να είσαι σε καλή φόρμα για τέλος Σεπτεμβρίου.

Δεν είναι εύκολο. Και δεν το λέω τώρα επειδή κερδίσαμε. Δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος, με ξέρετε όλοι πολύ καλά. Δεν θα βγω τώρα να μιλήσω που κερδίσαμε. Εγώ είμαι ισορροπημένος άνθρωπος και έτσι θέλω να είναι και οι παίκτες μου, ισορροπημένοι και στα καλά και στα άσχημα. Απλώς, λέω αυτό που αισθάνομαι και αυτό που είναι πραγματικότητα κατά την άποψή μου».