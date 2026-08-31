Η Σταματίνα Τσιμτσιλή ολοκληρώνει τις καλοκαιρινές της διακοπές πριν από την έναρξη της νέας τηλεοπτικής περιόδου, έχοντας πραγματοποιήσει ένα ταξίδι που σχεδίαζε για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Η παρουσιάστρια του Alpha ταξίδεψε στην Άπω Ανατολή μαζί με τον σύζυγό της, Θέμη Σοφό, και τα παιδιά τους, Νάγια, Μαίρη και Γιάννη, γνωρίζοντας από κοντά την κουλτούρα της περιοχής.

Αναφερόμενη στην εμπειρία της από την Ιαπωνία, η Σταματίνα Τσιμτσιλή σημείωσε:

«Λίγο πριν αποχαιρετήσω τον Αύγουστο κι επιστρέψω στην καθημερινότητα και στα «κουτάκια» μου, θέλω να μοιραστώ μαζί σας μερικές εικόνες από ένα ταξίδι που ήταν όνειρο ζωής»

Στη συνέχεια της τοποθέτησής της, η ίδια στάθηκε στη σημασία που είχε για εκείνη η παρουσία των δικών της ανθρώπων σε αυτή τη διαδρομή.

Σχετικά με τη συναισθηματική αξία της εξόρμησης, η Σταματίνα Τσιμτσιλή πρόσθεσε:

«Κάθε ταξίδι είναι ένα παράθυρο στον κόσμο και νιώθω ευγνώμων που αυτό το παράθυρο το άνοιξα με τους πιο αγαπημένους μου ανθρώπους. Την οικογένεια μου!»

Οι διακοπές στην Πάρο και τα φωτογραφικά στιγμιότυπα

Παράλληλα με την απόδραση στην Ασία, η οικογένεια πέρασε σημαντικό μέρος του καλοκαιριού στην εξοχική της κατοικία στις Κυκλάδες. Η Πάρος αποτελεί σταθερό σημείο αναφοράς για την καθημερινότητά τους, με την παρουσιάστρια να αφιερώνει τον ελεύθερο χρόνο στα παιδιά της.

Στο πλαίσιο αυτό, δημοσιεύθηκαν φωτογραφικά στιγμιότυπα από την παραμονή της στο νησί κατά τη διάρκεια του Ιουλίου. Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε την παρουσιάστρια στην παραλία μαζί με τον γιο της, Γιάννη.

Για την παρουσία της στη θάλασσα, επέλεξε ένα μπλε μπικίνι συνδυασμένο με μαύρα γυαλιά ηλίου και διακριτικά κοσμήματα, περνώντας χαλαρές στιγμές δίπλα στο κύμα.

Η επιστροφή στις επαγγελματικές υποχρεώσεις

Με την ολοκλήρωση του Αυγούστου, η προετοιμασία για τη μετάβαση στην Αθήνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι εμπειρίες από την Ιαπωνία και οι στιγμές χαλάρωσης στην Πάρο συνθέτουν το πλαίσιο με το οποίο η Σταματίνα Τσιμτσιλή ολοκληρώνει τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο.