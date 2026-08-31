Διαστάσεις θρίλερ λαμβάνει η υπόθεση του νεκρού βρέφους που εντοπίστηκε κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη, καθώς οι πληροφορίες από την ιατροδικαστική εξέταση και τις καταθέσεις των εμπλεκομένων προκαλούν αποτροπιασμό.

Το απόγευμα της Δευτέρας οδηγήθηκαν στον ανακριτή οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση: ένας 43χρονος Έλληνας, μία 38χρονη γυναίκα, η οποία δηλώνει Γερμανίδα και σύντροφός του, καθώς και ένας 26χρονος Αφγανός.

Και οι τρεις είχαν εντοπιστεί στο διαμέρισμα της οδού Θάσου, όπου, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής έρευνας, αποκαλύφθηκε ότι βρισκόταν κρυμμένη η σορός του βρέφους.

Όπως έγινε γνωστό, οι γονείς το έκρυβαν στην κατάψυξη για δύο χρόνια. Αυτό κατέθεσε τουλάχιστον ο πατέρας στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών. «Δεν είχα τη δύναμη να το θάψω, καθώς φοβόμουν πως θα αποκαλυφθεί η υπόθεση και θα μου έπαιρναν οι κοινωνικές υπηρεσίες και τα άλλα μου παιδιά», είπε στους αξιωματικούς της Ασφάλειας Αθηνών ο 43χρονος.

Κακουργηματική δίωξη για ναρκωτικά

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος για διακίνηση ναρκωτικών. Παράλληλα, τους ασκήθηκε δίωξη για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Οι τρεις κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη στις 10:00 το πρωί. Την ίδια ώρα, η αστυνομική έρευνα για το πώς ακριβώς έχασε τη ζωή του το παιδί βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης είναι ιδιαίτερα σοβαρά. Σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες, ο ιατροδικαστής Συμεών Μεσογίτης εντόπισε και κατέγραψε τουλάχιστον 10 τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη του βρέφους.

Ως αιτία θανάτου φέρονται να καταγράφονται οι πολλαπλές κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο, με ορισμένα από τα τραύματα να έχουν πλήξει ζωτικά όργανα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, στην ιατροδικαστική έκθεση γίνεται λόγος για βρεφοκτονία. Ο ακριβής χρόνος θανάτου δεν κατέστη δυνατό να προσδιοριστεί, καθώς η σορός του παιδιού είχε τοποθετηθεί στην κατάψυξη.

«Το μωρό κοιμόταν μία ώρα την ημέρα»

Ιδιαίτερο βάρος έχουν και όσα φέρεται να κατέθεσε ο 43χρονος στους αστυνομικούς.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας αρνήθηκε οποιαδήποτε ευθύνη για τον θάνατο του βρέφους και υποστήριξε ότι το παιδί δεν ήταν δικό του.

Φέρεται ακόμη να ανέφερε ότι το μωρό κοιμόταν μόλις μία ώρα την ημέρα και έκλαιγε τις υπόλοιπες 23.

Στην κατάθεσή του αποδίδεται μάλιστα η φράση: «Μόλις πέθανε, ηρέμησε το σπίτι μας».

Ο 43χρονος δεν φέρεται σε κανένα σημείο να παραδέχθηκε ότι σκότωσε το παιδί, ούτε να ομολόγησε οποιαδήποτε πράξη που να συνδέεται με τον θάνατό του.

Ο ισχυρισμός για τους «Illuminati»

Ακόμη μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί ένας ακόμη ισχυρισμός που αποδίδεται στον 43χρονο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να είπε στους αστυνομικούς: «Μας το άλλαξαν στο μαιευτήριο οι Illuminati και μας έδωσαν άλλο, σατανιασμένο».

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αποτελούν μέρος όσων φέρεται να κατέθεσε ο ίδιος και αξιολογούνται από τις αρμόδιες αρχές στο πλαίσιο της έρευνας.

Τι έδειξε η εξέταση για το βρέφος

Από την ιατροδικαστική εξέταση προκύπτει επίσης, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ότι το βρέφος δεν παρουσίαζε προβλήματα υγείας και έδειχνε να έχει αναπτυχθεί φυσιολογικά.

Ο ιατροδικαστής εκτιμά ότι πιθανότατα πρόκειται για παιδί που γεννήθηκε μετά από κύηση οκτώ έως εννέα μηνών.

Οι πολλαπλές κακώσεις, ωστόσο, οδηγούν την έρευνα προς το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας.

Ναρκωτικά μέσα στο διαμέρισμα

Στο ίδιο διαμέρισμα όπου εντοπίστηκε η σορός του βρέφους, οι αστυνομικοί φέρονται να βρήκαν και ποσότητες ναρκωτικών.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, κατασχέθηκαν:

3,8 γραμμάρια κάνναβης

14,3 γραμμάρια μεθαμφεταμίνης

53,2 γραμμάρια κάνναβης σε μορφή «σοκολάτας»

2 δισκία ecstasy

Τα συγκεκριμένα ευρήματα συνδέονται με την κακουργηματική δίωξη για διακίνηση ναρκωτικών που έχει ήδη ασκηθεί στους τρεις συλληφθέντες.

Το μεγάλο ερώτημα: Ποιος σκότωσε το βρέφος;

Παρά τα σοκαριστικά ευρήματα, το κρίσιμο ερώτημα για το ποιος προκάλεσε τα θανατηφόρα τραύματα στο βρέφος παραμένει ανοιχτό.

Η αστυνομική προανάκριση συνεχίζεται, ενώ οι αρχές επιχειρούν να ανασυνθέσουν όσα συνέβησαν μέσα στο διαμέρισμα πριν από τον θάνατο του παιδιού και την απόκρυψη της σορού του.

Οι καταθέσεις των τριών συλληφθέντων, τα ιατροδικαστικά δεδομένα και τα υπόλοιπα ευρήματα από το διαμέρισμα αναμένεται να αποτελέσουν τον βασικό κορμό της έρευνας.