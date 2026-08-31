Οι εισαγγελικές αρχές της Πολωνίας διέταξαν σήμερα τη διενέργεια έρευνας για να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες υπό τις οποίες ξέσπασε φωτιά σε μονάδα παραγωγής στρατιωτικών drones, που βρίσκεται νότια της Βαρσοβίας. Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζεται, μεταξύ άλλων, το ενδεχόμενο η πυρκαγιά να συνδέεται με τρομοκρατική ενέργεια που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό ξένων υπηρεσιών πληροφοριών.

Η πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα της Κυριακής προς Δευτέρα στο εργοστάσιο της WB Electronics στην πόλη Σκαρζίσκο-Καμιένα, περίπου 150 χιλιόμετρα νότια της πολωνικής πρωτεύουσας.

❗️🇵🇱🔥 Ieri sera è scoppiato un incendio in uno stabilimento della società WB Electronics a Skarzysko-Kamienna, in Polonia. L'impianto produce droni da ricognizione FlyEye, materiali compositi strutturali e munizioni a guida autonoma Warmate per le forze armate ucraine.

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Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε στην εφημερίδα Fakt πως η πυρκαγιά σβήστηκε, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί. Δήλωσε πως πράκτορες της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας (ABW) ερεύνησαν τις εγκαταστάσεις, αλλά διευκρίνισε πως είναι ακόμη πολύ νωρίς για να πει κανείς με βεβαιότητα εάν πρόκειται για πράξη δολιοφθοράς.

Σύμφωνα με τον ραδιοφωνικό σταθμό RMF FM, σε υλικό από κάμερες ασφαλείας διακρίνεται ένας κουκουλοφόρος εισβολέας με σακίδιο, ο οποίος πιθανολογείται πως έβαλε τη φωτιά στο εσωτερικό του εργοστασίου.

Η Πολωνία έχει υποστηρίξει την Ουκρανία στον πόλεμο με τη Ρωσία, ενώ παράλληλα ενισχύει σημαντικά τις δικές της στρατιωτικές δυνατότητες. Η πολωνική κυβέρνηση έχει κατηγορήσει κατ’ επανάληψη τις υπηρεσίες πληροφοριών της Ρωσίας και της Λευκορωσίας για αποστολή πρακτόρων τους στην Πολωνία προκειμένου να φέρουν εις πέρας επιχειρήσεις δολιοφθοράς.