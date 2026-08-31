Ο Σάκης Αρναούτογλου σε πρόγνωση που έκανε για τον καιρό, τόνισε ότι η ζέστη θα επιμείνει και το πρώτο δεκαήμερο του Σεπτέμβρη.

Ο προγνώστης καιρού σε βίντεο που δημοσίευσε στο YouTube ανέφερε ότι από την Τρίτη έως και την Πέμπτη αναμένεται αστάθεια, με τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της δυτικής και βόρειας Θεσσαλίας, της Ηπείρου, της δυτικής Στερεάς και της δυτικής Πελοποννήσου.

Ωστόσο, τα φαινόμενα αναμένεται να είναι πρόσκαιρα και να εξασθενήσουν γρήγορα.

Επιπλέον, η θερμοκρασία θα παραμείνει υψηλή, παρότι την Πέμπτη θα υποχωρήσει και συγκεκριμένα το θερμόμετρο αναμένεται να αγγίξει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Τις επόμενες μέρες όμως, η θερμοκρασία θα ανέβει και αναμένεται να είναι στους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά, η πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου: