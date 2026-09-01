Ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τη Δευτέρα την ικανοποίησή του για την απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ, με την οποία ανοίγει ο δρόμος για να προχωρήσουν οι εργασίες κατασκευής της νέας αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο. Ο Αμερικανός πρόεδρος υποστήριξε ότι με τη δικαστική αυτή εξέλιξη ξεπεράστηκε και η τελευταία «απειλή» που στεκόταν εμπόδιο στην υλοποίηση του έργου.

«Με ικανοποίηση αναφέρω ότι το ανώτατο δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάνθηκε υπέρ της κατασκευής της αίθουσας χορού/του στρατιωτικού συγκροτήματος χωρίς καμιά περαιτέρω επιφύλαξη, αβεβαιότητα ή απειλή», υποστήριξε ο Αμερικανός πρόεδρος μέσω Truth Social.