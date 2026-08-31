Μια απίστευτη υπόθεση απάτης που έχει προκαλέσει οργή και αποτροπιασμό αποκαλύφθηκε στη Γερμανία, με πρωταγωνίστρια μια μητέρα η οποία εκμεταλλεύτηκε την ευαισθησία των πολιτών για να πλουτίσει. Η κατηγορούμενη κατάφερε να αποσπάσει το αστρονομικό ποσό των 350.000 ευρώ μέσα από δωρεές, υποστηρίζοντας ψευδώς ότι το ανήλικο παιδί της έπασχε από καρκίνο.

Για να γίνουν πιστευτοί οι ισχυρισμοί της, η γυναίκα δεν δίστασε να πλαστογραφήσει επίσημες ιατρικές διαγνώσεις και νοσοκομειακά έγγραφα, εξαπατώντας εκατοντάδες ανυποψίαστους πολίτες που έσπευσαν να συνδράμουν οικονομικά. Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τη δικαστική οδό, με τη δίκη να διεξάγεται στο Περιφερειακό Δικαστήριο του Γκίσεν.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τον Ιανουάριο του 2021 ένα αγόρι πέντε ετών νοσηλεύτηκε στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μαρβούργου για μια δερματική ανωμαλία. Η εξέταση έδειξε ότι επρόκειτο για κάτι ακίνδυνο. Η μητέρα ωστόσο συνόδευσε το παιδί σε νοσοκομείο της Ελβετίας και εκεί πλαστογράφησε ιατρική έκθεση, χρησιμοποιώντας το επιστολόχαρτο της κλινικής, περιγράφοντας «σοβαρή περίπτωση καρκίνου του δέρματος».

Ihr Sohn soll selbst geglaubt haben, krebskrank zu sein: Vor Gericht gibt eine Mutter zu, mit einer erfundenen Krankheit ihre Kindes Hunderttausende Euro erschwindelt zu haben. https://t.co/UoAU3AehRm — Frankfurter Allgemeine (@faznet) August 31, 2026

Κατόπιν αποσπούσε επί χρόνια μεγάλα ποσά σε φιλανθρωπικές διοργανώσεις, ενώ φέρεται να είχε πείσει τόσο τον σύζυγό της όσο και το σχολείο ότι το παιδί ήταν άρρωστο. Ακόμη και ο ίδιος ο γιος της πίστευε ότι είχε καρκίνο και ότι δεν είχε πολύ χρόνο ζωής.

Η γυναίκα, 42 ετών σήμερα, αντιμετωπίζει 13 κατηγορίες, μεταξύ των οποίων για απάτη και πλαστογραφία, ενώ το ποσό που συγκέντρωσε εκτιμάται σε τουλάχιστον 358.000 ευρώ. Κατά την έναρξη σήμερα της διαδικασίας, ο συνήγορός της διάβασε γραπτή ομολογία της κατηγορούμενης για όλες τις κατηγορίες που τη βαρύνουν.

Mutter erfindet Krebserkrankung ihres Kindes: 358.000 Euro an Spenden erschwindelt https://t.co/unzSfp2e8k — FrankfurterRundschau (@fr) August 31, 2026

Το παιδί βρίσκεται από την αρχή της έρευνας στην ευθύνη της κοινωνικής πρόνοιας και είναι σε εξέλιξη η υπόθεση της κηδεμονίας του. Σε βάρος του πατέρα οι αρχικές κατηγορίες έχουν αποσυρθεί λόγω έλλειψης στοιχείων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



