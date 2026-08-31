Κάποτε ήταν σχεδόν αδύνατο να ανοίξει κανείς τα social media χωρίς να δει τον Salt Bae να ρίχνει αλάτι με τον χαρακτηριστικό, θεατρικό τρόπο του πάνω σε μια πανάκριβη μπριζόλα. Ο Τούρκος κρεοπώλης, κατά κόσμον Νουσρέτ Γκιοκτσέ, μετατράπηκε σχεδόν μέσα σε μια νύχτα σε παγκόσμιο celebrity, προσελκύοντας στα εστιατόριά του αστέρες όπως ο Ντέιβιντ Μπέκαμ και ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο.

Στις «χρυσές» εποχές του, οι πελάτες πλήρωναν έως και 1.450 λίρες για μια tomahawk μπριζόλα καλυμμένη με χρυσό 24 καρατίων. Σήμερα, όμως, η εικόνα είναι διαφορετική, καθώς ο επιχειρηματίας βρίσκεται αντιμέτωπος με αγωγές, παράπονα πελατών και σημαντικές οικονομικές απώλειες, όπως αναφέρει το δημοσίευμα της Sun.

Από το viral στην κορυφή και η περίφημη εισβολή στο Παγκόσμιο Κύπελλο

Η εκτόξευση της φήμης του ξεκίνησε το 2017, όταν ο χαρακτηριστικός τρόπος με τον οποίο έριχνε αλάτι έγινε viral και τον μετέτρεψε σε διαδικτυακό φαινόμενο. Ο ειδικός δημοσίων σχέσεων Νικ Έιντ θεωρεί ότι εκεί ακριβώς κρύβεται και το πρόβλημα. Όπως υποστηρίζει, ο Salt Bae βασίστηκε σε μια viral «μόδα», η οποία αργά ή γρήγορα θα έχανε τη δυναμική της.

«Ο Salt Bae έκανε ένα πράγμα και, όταν αυτό απογειώθηκε, ο κόσμος ενθουσιάστηκε με τον τρόπο που έριχνε αλάτι στο κρέας. Έγινε μια μόδα, η οποία, όπως οι περισσότερες μόδες, τελικά ξεθωριάζει», είπε.

Μια από τις πιο πολυσυζητημένες στιγμές της καριέρας του ήρθε στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ. Μετά τη νίκη της Αργεντινής επί της Γαλλίας, ο Salt Bae κατάφερε να βρεθεί στον αγωνιστικό χώρο, κυνηγώντας ποδοσφαιριστές για φωτογραφίες και κρατώντας ακόμη και το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Ο Λιονέλ Μέσι φάνηκε μάλιστα εμφανώς άβολος όταν ο Γκιοκτσέ προσπάθησε να τραβήξει την προσοχή του. Το περιστατικό προκάλεσε παγκόσμια χλεύη και ερωτήματα για το πώς κατάφερε να μπει στον αγωνιστικό χώρο.

«Στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κατάρ συμπεριφερόταν σαν να ήταν κάποιος ημίθεος, συναναστρεφόμενος ανθρώπους όπως ο Μέσι και ο Εμπαπέ», σχολίασε ο Έιντ. Στο φετινό Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, πάντως, δεν υπήρξε επανάληψη. Ο Salt Bae περιορίστηκε να παρακολουθεί τη διοργάνωση από την άκρη του γηπέδου.

Τα προβλήματα δεν περιορίζονται στο ποδόσφαιρο. Ο Γκιοκτσέ έχει αντιμετωπίσει αρκετές αγωγές πρώην εργαζομένων στις ΗΠΑ, με καταγγελίες για ζητήματα όπως τα φιλοδωρήματα, οι απλήρωτες υπερωρίες και οι συνθήκες εργασίας. Μία υπόθεση διευθετήθηκε το 2021 έναντι 230.000 δολαρίων.

Τον περασμένο Δεκέμβριο έχασε επίσης διετή δικαστική διαμάχη για τη λέξη «SALT», καθώς προσπάθησε ανεπιτυχώς να εμποδίσει ανταγωνιστική επιχείρηση να την κατοχυρώσει ως εμπορικό σήμα στη Βρετανία. Αρκετοί πελάτες έχουν επίσης εκφράσει τη δυσαρέσκειά τους για τις τιμές. Η Gemma Collins είχε αποκαλύψει ότι πλήρωσε 1.450 λίρες για γεύμα στο εστιατόριο του Λονδίνου.

«Ναι, είχαμε μπριζόλα με χρυσό 24 καρατίων… ένιωσα λίγο άσχημα», είχε πει, προσθέτοντας ότι την επόμενη ημέρα αισθανόταν άσχημα επειδή «υπάρχουν άνθρωποι που πεινούν στον κόσμο».

Η αυτοκρατορία χάνει τη λάμψη της

Η περίφημη χρυσή μπριζόλα έχει πλέον εξαφανιστεί από το λονδρέζικο μενού, ενώ μια wagyu striploin έχει κοστίσει 680 λίρες και μια tomahawk 630.

Τα οικονομικά στοιχεία είναι ακόμη πιο αποκαλυπτικά. Το εστιατόριο του Λονδίνου κατέγραψε ζημιά 5,4 εκατ. λιρών, ενώ πέντε διεθνή καταστήματα του ομίλου έχουν κλείσει. Παράλληλα, το Tripadvisor έχει γεμίσει με αρνητικές κριτικές, με το εστιατόριο να συγκεντρώνει μέσο όρο μόλις 2,9 αστέρια σε 408 αξιολογήσεις.

Ο Έιντ θεωρεί ότι ο κόσμος αγόραζε περισσότερο το όνομα και την εμπειρία του Salt Bae παρά το ίδιο το φαγητό. «Η μπριζόλα είναι μπριζόλα. Ο κόσμος αγόραζε το όνομα και ήθελε να αποτελεί μέρος της τρέλας και του hype», είπε. «Όταν όμως ο ίδιος ο άνθρωπος δεν βρίσκεται καν στο εστιατόριο, τότε ποιο είναι το νόημα;»

Παρά τα προβλήματα, ο Salt Bae εξακολουθεί να έχει περισσότερους από 50 εκατομμύρια followers στο Instagram και συνεχίζει να επεκτείνει το brand Nusr-Et. Το ερώτημα πλέον είναι αν η τεράστια διαδικτυακή του δημοτικότητα αρκεί για να κρατήσει ζωντανή την αυτοκρατορία που δημιούργησε.