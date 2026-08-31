Αντιμέτωποι με την κατηγορία της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού θα βρεθούν ο 43χρονος Έλληνας, η 28χρονη Γερμανίδα σύζυγός του και η 15χρονη κόρη τους, η οποία είναι έγκυος. Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών ψάχνουν ακόμη απαντήσεις για το τι έχει συμβεί στο μισθωμένο διαμέρισμα της οδού Θάσου στην Κυψέλη.

Επίσης, για τον ν. περί ναρκωτικών, έχουν συλληφθεί ήδη ο 43χρονος κι ένας 25χρονος Αφγανός ο οποίος εμφανίζεται ως σύντροφος της 15χρονης κόρης του ζεύγους.

Παράλληλα, κάτι που ακόμη διερευνούν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας είναι τι ακριβώς συμβαίνει με τα δύο ανήλικα αγόρια που βρέθηκαν στο διαμέρισμα και δεν έχουν καθόλου νομιμοποιητικά έγγραφα. Κατά δήλωσή τους είναι 12 και 9 ετών και πρόκειται για παιδιά του ζεύγους, ενώ με εισαγγελική εντολή θα μεταφερθούν σε νοσοκομείο Παίδων για προστατευτική φύλαξη.

Την ίδια ώρα, η νεκροψία – νεκροτομή θα δώσει απαντήσεις για το μωρό που εντοπίστηκε νεκρό και κατεψυγμένο σε σκεύος μέσα σε βαλίτσα.

Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις (σ.σ. αλλά και από τα όσα είπε προανακριτικά η 28χρονη Γερμανίδα) πρόκειται για μωρό που για άγνωστη αιτία πέθανε και κανείς δεν το ανακοίνωσε στις Αρχές.

Πώς αποκαλύφθηκε η φρίκη

Η υπόθεση άρχισε να ξετυλίγεται μετά από τηλεφώνημα του ιδιοκτήτη Airbnb στην αστυνομία, με την αρχική καταγγελία να αφορά την παραμονή ατόμων στο ακίνητό του χωρίς να τον πληρώνουν, αλλά και χρήση ναρκωτικών μέσα στο διαμέρισμα.

Την ίδια στιγμή από το σημείο περνούσε ομάδα ΔΙΑΣ, την οποία σταμάτησε ο ιδιοκτήτης, και οι αστυνομικοί ανέβηκαν μαζί του στο διαμέρισμα. Εκεί εντόπισαν τον 43χρονο, ο οποίος είχε νοικιάσει το ακίνητο, τη 15χρονη κόρη του, καθώς και τον 25χρονο Αφγανό, ο οποίος είναι ο σύντροφος της ανήλικης.

Στο διαμέρισμα βρισκόταν επίσης η Γερμανίδα σύζυγος του 43χρονου, καθώς και τα δύο ανήλικα παιδιά. Κατά τον έλεγχο, στην κατοχή τόσο του 25χρονου Αφγανού όσο και του 43χρονου εντοπίστηκε κάνναβη.

Η έρευνα, ωστόσο, πήρε μία εντελώς διαφορετική τροπή, όταν οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ εντόπισαν στον χώρο δύο βαλίτσες.

Οι βαλίτσες μεταφέρθηκαν στο Αστυνομικό Τμήμα και, όταν ανοίχθηκαν από τους αστυνομικούς, αποκαλύφθηκε το φρικιαστικό εύρημα. Μέσα σε δοχείο βρισκόταν ένα νεκρό μωρό, το οποίο ήταν κατεψυγμένο.

Οι αστυνομικοί άρχισαν να αναζητούν απαντήσεις για το παιδί και τότε η 28χρονη Γερμανίδα ανέφερε ότι το νεκρό βρέφος ήταν δικό της και ότι είχε πεθάνει πριν από οκτώ μήνες.