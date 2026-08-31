Ένα ακόμη συμβάν με εμπορικό πλοίο καταγράφηκε στη θαλάσσια ζώνη του Ομάν, σε μικρή απόσταση από τα Στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με ενημέρωση της Υπηρεσίας Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO), δεξαμενόπλοιο γνωστοποίησε ότι δέχθηκε χτυπήματα από τρία βλήματα άγνωστης προέλευσης, ενώ βρισκόταν περίπου 17 ναυτικά μίλια ανατολικά της Κασάμπ.

Από το συμβάν δεν υπάρχουν, με βάση τις έως τώρα πληροφορίες, αναφορές για νεκρούς ή τραυματίες, ενώ δεν έχει διαπιστωθεί διαρροή ή άλλη επιβάρυνση του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη προκειμένου να εξακριβωθεί τι ακριβώς συνέβη και από πού προήλθαν τα βλήματα.

Μετά την αναφορά, η UKMTO εξέδωσε προειδοποίηση προς τα πλοία που κινούνται στην ευρύτερη περιοχή, ζητώντας από τα πληρώματα να βρίσκονται σε επαγρύπνηση και να ενημερώνουν άμεσα τις αρμόδιες υπηρεσίες εφόσον εντοπίσουν ασυνήθιστη ή ύποπτη δραστηριότητα.

Το περιστατικό έρχεται λίγες ώρες μετά από διαφορετική αναφορά της βρετανικής υπηρεσίας για συμβάν στον Ινδικό Ωκεανό. Στην προηγούμενη ενημέρωσή της, η UKMTO ανέφερε ότι «έλαβε αναφορά για ένα περιστατικό στο οποίο εμπλέκονται ένα δεξαμενόπλοιο και στρατιωτικές δυνάμεις στον Ινδικό Ωκεανό».