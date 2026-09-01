Εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ η ουκρανική πρωτεύουσα βρισκόταν εκ νέου υπό ρώσικη αεροπορική απειλή. Δημοσιογράφοι του Reuters και του AFP που βρίσκονται στην πόλη ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

Πριν ακουστούν οι εκρήξεις, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε σημάνει συναγερμό για την προσέγγιση ενός «στόχου υψηλής ταχύτητας».

BREAKING: A massive Russian missile attack on the Ukrainian capital, Kyiv is ongoing.



Caliber missiles, kamikaze drones, and Zirkon missiles are simultaneously attacking Kyiv from 3 directions over 20 missiles have targeted the city so far.



The footage shows the Russian missile… pic.twitter.com/uuHFJBEiBS — World Source News (@Worldsource24) August 31, 2026

Λίγο αργότερα, σε νέα ενημέρωσή της μέσω Telegram, προειδοποίησε ότι «Πολλοί στόχοι κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα».

Οι αρχές του Κιέβου ζήτησαν από τους πολίτες να μεταβούν άμεσα σε ασφαλείς χώρους και να παραμείνουν στα καταφύγια όσο διαρκεί η αεροπορική απειλή.

Το νέο περιστατικό καταγράφεται ενώ το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο τις τελευταίες ημέρες με διαδοχικά ρωσικά πλήγματα και σχεδόν συνεχείς αεροπορικούς συναγερμούς.