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Εκρήξεις συγκλόνισαν το Κίεβο τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ η ουκρανική πρωτεύουσα βρισκόταν εκ νέου υπό ρώσικη αεροπορική απειλή. Δημοσιογράφοι του Reuters και του AFP που βρίσκονται στην πόλη ανέφεραν ότι άκουσαν ισχυρές εκρήξεις.

Πριν ακουστούν οι εκρήξεις, η ουκρανική Πολεμική Αεροπορία είχε σημάνει συναγερμό για την προσέγγιση ενός «στόχου υψηλής ταχύτητας».

Λίγο αργότερα, σε νέα ενημέρωσή της μέσω Telegram, προειδοποίησε ότι «Πολλοί στόχοι κατευθύνονται προς την πρωτεύουσα».

Οι αρχές του Κιέβου ζήτησαν από τους πολίτες να μεταβούν άμεσα σε ασφαλείς χώρους και να παραμείνουν στα καταφύγια όσο διαρκεί η αεροπορική απειλή.

Το νέο περιστατικό καταγράφεται ενώ το Κίεβο βρίσκεται αντιμέτωπο τις τελευταίες ημέρες με διαδοχικά ρωσικά πλήγματα και σχεδόν συνεχείς αεροπορικούς συναγερμούς.