Νέα δεδομένα που ανάβουν φωτιές στις αστυνομικές έρευνες έρχονται στο φως για το άγριο διπλό φονικό που συγκλόνισε το Αίγιο. Ένας στενός φίλος της 54χρονης, η οποία εντοπίστηκε κατακρεουργημένη μέσα στο σπίτι της, σπάει τη σιωπή του και εκφράζει στην εκπομπή Live News την απόλυτη βεβαιότητα ότι ο αδίστακτος δράστης δεν έδρασε μόνος του αλλά είχε τη βοήθεια τρίτου προσώπου.



Η υπόθεση, που έχει παγώσει το πανελλήνιο, αφορά την αδιανόητη εκτέλεση της μάνας και του 26χρονου γιου της. Το νεαρό αγόρι, εκτός από τις φονικές μαχαιριές, δέχθηκε και μια χαριστική σφαίρα στο κεφάλι. Σύμφωνα με τη μαρτυρία-κλειδί του στενού φίλου της μητέρας, ο δολοφόνος είχε σίγουρα συνεργό, ο οποίος τον βοήθησε να εξαφανίσει τα ίχνη του και να αποκρύψει τα ενοχοποιητικά στοιχεία της σφαγής, με τις αρχές να εξετάζουν πλέον όλα τα σενάρια.



«Πιστεύω ότι είχε βοήθεια στην απόκρυψη των στοιχείων» είπε χαρακτηριστικά ο επιστήθιος φίλος της 54χρονης.



Εννέα μέρες μετά το διπλό έγκλημα, οι στενοί συγγενείς μάνας και γιου που δολοφονήθηκαν, δήλωσαν το πρωί παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας σε βάρος του Ιταλού κατηγορούμενου. Ο φίλος του, που ειδοποιήθηκε μετά το έγκλημα, δεν έχει δώσει ακόμα συμπληρωματική κατάθεση.



«Ο άνθρωπος το είχε προσχεδιάσει. Πίστευε ότι ο Ολύμπιος του έπαιρνε τη σχέση μακριά».

Σύμφωνα με την μαρτυρία του, η 54χρονη το τελευταίο διάστημα έδειχνε καταβεβλημένη. Φαινόταν πως κάτι την απασχολούσε χωρίς ωστόσο να μιλήσει για αυτές τις σκέψεις στους κοντινούς της ανθρώπους.



«Δεν μας είχε πει κάτι μεμπτό για τον Ιταλό».



Τα ερωτήματα πολλά. Πώς είναι δυνατόν ο 65χρονος που κοιμόταν το μοιραίο βράδυ στο σαλόνι του σπιτιού να μην άκουσε τίποτα από το διπλό φονικό που συντελέστηκε στο διπλανό δωμάτιο;

Επιπλέον, ο χώρος – σύμφωνα με την αστυνομία- είχε καθαριστεί επιμελώς αλλά περιέργως στο σπίτι δεν βρέθηκαν ούτε κουβάς ούτε σφουγγαρίστρα. Οι αστυνομικοί είναι βέβαιοι πως ο χώρος του εγκλήματος αλλοιώθηκε και πως ο δράστης ξεφορτώθηκε τα υλικά που χρησιμοποίησε.



Ο Ιταλός, αν και ζούσε στην Ελλάδα για τουλάχιστον μια 15ετία, είχε λίγες κοινωνικές επαφές. Μάλιστα, ο οικογενειακός φίλος θυμάται τον 65χρονο να κάνει παρέα με ένα μόνο άτομο, το οποίο όμως δεν έχει ξαναδεί μετά το διπλό φονικό.



«Ένας φίλος Ιταλού που τους έβλεπα κάθε μέρα μαζί, δεν ήρθε καν να ανάψει κερί εδώ», λέει.



Τα βίντεο που σαρώνει η ΕΛ.ΑΣ για το διπλό φονικό – Πληροφορίες ότι έχουν εντοπίσει μία φιγούρα

Οι έρευνες συνεχίζονται με την ΕΛ.ΑΣ να προσπαθεί να συνθέσει τα κομμάτια του παζλ της πολύκροτης αυτής υπόθεσης. Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν πως στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ήδη και εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό κοντά από το σπίτι όπου έγινε το διπλό φονικό. Σε αυτό το υλικό φέρεται να έχει εντοπιστεί μία φιγούρα.

Δείτε το βίντεο: