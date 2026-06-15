Απαντήσεις για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγίου με θύματα την 54χρονη και τον γιο της ζητούν οι Αρχές. Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει ο φίλος του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος αναμένεται να καταθέσει εκ νέου.

Πρόκειται για τον γείτονα με τον οποίο επικοινώνησε τηλεφωνικά ο κατηγορούμενος αμέσως μετά τον εντοπισμό των σορών το πρωί της Τρίτης 09/06/2026, ζητώντας του να σπεύσει στο σημείο. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος αντίκρισε πρώτος τη σκηνή του εγκλήματος και ειδοποίησε αμέσως την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ.

Το σπίτι όπου έγινε το διπλό φονικό

Στην αρχική του κατάθεση, το εν λόγω άτομο που αποτελεί τον βασικό μάρτυρα φέρεται να έχει περιγράψει εκτενώς και λεπτό προς λεπτό όλα όσα συνέβησαν από τη στιγμή που δέχτηκε το τηλεφώνημα, μέχρι τη στιγμή που βρέθηκε μπροστά στο μακάβριο θέαμα. Ωστόσο, η κατάθεσή του έχει μπει για τα καλά «στο μικροσκόπιο» των αστυνομικών και δικαστικών αρχών.

Σύμφωνα με πηγές του PatraPress.gr, αρκετά από τα λεγόμενά του χρήζουν περαιτέρω διευκρινίσεων, καθώς υπάρχουν σημεία που θεωρούνται κρίσιμα για τη διαλεύκανση των ακριβών συνθηκών του διπλού φονικού.

Το «θρίλερ» με την επισκευή του όπλου και η ερώτηση: «Σκοτώνει;»

Ο συγκεκριμένος μάρτυρας αποτελεί πρόσωπο-κλειδί, καθώς είναι το ίδιο άτομο που φέρεται να υποστηρίζει πως πριν από το έγκλημα μετέφερε, κατόπιν επιθυμίας του 65χρονου, στο Αίγιο για επισκευή το αεροβόλο όπλο –τύπου φλόμπερ– που χρησιμοποιήθηκε στη δολοφονία του 26χρονου.

Το στοιχείο που εξετάζεται με ιδιαίτερη προσοχή είναι η μαρτυρία πως αμέσως μετά την επισκευή, ο 65χρονος Ιταλός τον ρώτησε εάν το συγκεκριμένο όπλο «σκοτώνει», με τον ίδιο να φέρεται να του απαντά καταφατικά.

Ο γιος και η μητέρα του που δολοφονήθηκαν

Στην περίπτωση που επιβεβαιωθεί η μαρτυρία, όπως επισημαίνεται από αξιωματικούς της ΕΛΑΣ, στο Patrapress.gr, τότε αποτελεί ακλόνητο στοιχείο πως πρόκειται για προμελετημένο έγκλημα. Υπενθυμίζεται πως ο κατηγορούμενος δεν έχει ομολογήσει.

Εντός της ημέρας, επίσης, αναμένονται και τα αποτελέσματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων της ΕΛΑΣ για το εσώρουχο του 65χρονου, το οποίο, αν και είχε πλυθεί, φέρει λεκέ που παραπέμπει σε κηλίδα αίματος, αλλά και για το ξένο γενετικό υλικό (DNA).