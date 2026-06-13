Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 65χρονος Ιταλός για το διπλό φονικό στο Αίγιο, καθώς κατηγορείται ότι δολοφόνησε τη 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της.

Η συνήγορός του, σε δηλώσεις που έκανε, υποστήριξε ότι ο πελάτης της είναι αθώος και πως αυτό θα φανεί όταν ανοίξουν οι ιατρικοί φάκελοι των θυμάτων.

Επίσης, υποστήριξε ότι ο 65χρονος δεν άκουσε το μακελειό στο σπίτι, επειδή μπορεί να μην ακούστηκαν ουρλιαχτά, αλλά και επειδή οι 20 και πλέον μαχαιριές που είχαν τα θύματα είναι «αθόρυβες».

«Τα ιατρικά αρχεία θα δείξουν ότι ο πελάτης μου είναι αθώος», είπε, προσθέτοντας πως «έχει παραδώσει απολογητικό υπόμνημα και ταυτόχρονα απάντησε σε περισσότερες σελίδες ερωτήσεων».

«Είμαστε σε αναμονή διάφορων εξετάσεων, όπως τοξικολογικών. Η δικογραφία είναι ελλιπέστατη. Ζητάμε να ανοίξουν τα τηλέφωνα και οι υπολογιστές για να ξέρουμε ακριβώς ποιες είναι οι συνομιλίες και τι γινόταν. Το πιο σημαντικό είναι να ανοίξουν τα ιατρικά αρχεία όλων των εμπλεκομένων. Είμαστε σε κρίσιμο σημείο για να πούμε κομμάτι της απολογίας. Τα ιατρικά αρχεία θα δείξουν ποια είναι η κατάσταση των θυμάτων. Συνεργάζεται πλήρως με τις αρχές και έχει βοηθήσει την έρευνα», είπε χαρακτηριστικά.

«Το σπίτι δεν είναι 54 τετραγωνικά, οι μαχαιριές δεν έχουν θόρυβο. Ουρλιαχτά μπορεί να μην ακούστηκαν», πρόσθεσε σε δηλώσεις που παραχώρησε.

Θρήνος στην κηδεία μητέρας και γιου

Βαρύ ήταν το κλίμα σήμερα στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής προσήλθαν στον Άγιο Δημήτριο στον Λόγγο Αιγιάλειας για να πουν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και τον γιο της που δολοφονήθηκαν άγρια την περασμένη Τρίτη μέσα στο σπίτι τους.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα δικαστήρια του Αιγίου, όπου την ίδια ώρα απολογούνταν ο 65χρονος Ιταλός.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί, με τις σορούς να βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού. Συγγενείς των θυμάτων αδυνατούν μέχρι και σήμερα να πιστέψουν τι έχει συμβεί. «Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πίστευα», έλεγε συγγενής της δολοφονημένης Μαρίας, έξω από τον ναό. Ο ίδιος τονίζει ότι είχε την εντύπωση ότι τα πήγαινε καλά το ζευγάρι και όταν ερωτήθηκε για το τι μπορεί να συνέβη είπε ότι «αυτά τα μυστικά τα πήραν μαζί τους, είναι δράμα».