Με τον 65χρονο, προφυλακισμένο πλέον, Ιταλό να επιμένει στην αθωότητά του για το διπλό φονικό στο Αίγιο και με τα στοιχεία από τα Εγκληματολογικά Εργαστήρια να είναι σε αναμονή για να συμπληρώσουν τη δικογραφία, οι διωκτικές αρχές συνεχίζουν τις έρευνες προς κάθε κατεύθυνση.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα πρόσωπο-κλειδί αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες να κληθεί για συμπληρωματική κατάθεση στο ΤΔΕΕ Αιγιαλείας, με το Τμήμα Δίωξης Ανθρωποκτονιών να συνδράμει στις έρευνες. Πρόκειται για τον φίλο του 65χρονου Ιταλού, ο οποίος κάλεσε το «100» και ήταν το άτομο που μίλησε μαζί του πριν φτάσουν στο σπίτι οι αστυνομικοί. Οι διωκτικές αρχές εκτιμούν ότι ενδεχομένως να υπάρχουν κάποια σημεία που μια νέα κατάθεση θα φωτίσει.

Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πηγές της ΕΛ.ΑΣ., δεν υπάρχει ιδιαίτερη αισιοδοξία για τα ευρήματα στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια, καθώς ο χώρος έχει «καθαριστεί» μεταξύ άλλων και με οινόπνευμα. Αυτό φάνηκε και με το blue light που χρησιμοποιεί η ΔΕΕ για να βρει σβησμένα στοιχεία, όπως κηλίδες αίματος που εντοπίστηκαν και σε άλλα σημεία του σπιτιού πλην της κρεβατοκάμαρας.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο Ιταλός

«Ο Ολύμπιος περίπου τρεις ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό είχε επιστρέψει από το Βερολίνο της Γερμανίας και έμενε μαζί με εμένα και τη μητέρα του. Με τη Μαρία είχαμε παντρευτεί το 2014 στη Ρώμη, αφού την είχα γνωρίσει στην Ελλάδα το 2010 με αφορμή μια οδική εκδρομή με μοτοσυκλέτες μαζί με άλλα άτομα και από τότε μέναμε μαζί στο σπίτι που συνέβησαν τα τραγικά περιστατικά. Βρίσκομαι στην Ελλάδα εδώ και 16 χρόνια και είμαι συνταξιούχος και στην Ιταλία εργαζόμουν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANSA. Γενικά στη μεταξύ μας σχέση δεν είχαμε προβλήματα. Περίπου τρία χρόνια πριν της είχα συμπαρασταθεί, όπως είναι αυτονόητο, σε ιατρικό πρόβλημα καρδιολογικής φύσεως, εξαιτίας του οποίου είχαμε μεταβεί μαζί σε νοσοκομείο της Ρώμης», επισήμανε, μεταξύ άλλων, στην απολογία του ο 65χρονος Ιταλός.

Ο ίδιος ανέφερε ακόμη πως «η Μαρία το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ψυχιατρικής-ψυχολογικής φύσης και εθισμών στο αλκοόλ. Εξαιτίας των ψυχιατρικών προβλημάτων που είχε η Μαρία, είχαμε αναγκαστεί να επισκεφτούμε ιδιώτη ψυχίατρο και στο πρόσφατο παρελθόν δύο δημόσια νοσοκομεία, τα οποία εκτιμούσαν ότι ίσως είναι αναγκαία η ενδονοσοκομειακή περίθαλψή της. Το πρόβλημα, όμως, ήταν ότι πολλές φορές η Μαρία μαζί με τη λήψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατανάλωνε και τσίπουρο κρυφά, όπως συνέβη και μία εβδομάδα πριν το τραγικό γεγονός. Την ιατρική κατάσταση της Μαρίας μπορεί να επιβεβαιώσουν νοσοκομεία, αλλά και ιδιώτης γιατρός αλλά και μια φίλη του Ολύμπιου.

Ένα ενδεικτικό συμβάν, το οποίο αποτελούσε μια ένδειξη της κατάστασης της ψυχικής υγείας της Μαρίας και στο οποίο ήμουνα μαζί της, ήταν πρόσφατα, μια εβδομάδα περίπου πριν το συμβάν. Ήμασταν μαζί και προσπαθούσε να καθαρίσει ένα ψάρι με το μαχαίρι, ξαφνικά άρχισε να κάνει με αυτό χαρακιές στο ίδιο της το χέρι».