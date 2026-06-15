Ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο, υποστήριξε ότι δεν τσακωνόταν με τη σύντροφό του, ωστόσο ισχυρίστηκε ότι η γυναίκα αντιμετώπιζε σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, σε βαθμό που γιατροί πρότειναν την ενδονοσοκομειακή της περίθαλψη.

Μάλιστα, ο κατηγορούμενος υποστήριξε ότι μια εβδομάδα πριν το φονικό, η 54χρονη χαράκωσε τον εαυτό της σε ένα επεισόδιο ψυχικής υγείας, κάτι που για τον ίδιο δικαιολογεί τα τραύματα που εντοπίστηκαν στη σορό της.

Ακολουθεί μέρος της απολογίας του 65χρονου, όπως τη μετέδωσε η εκπομπή «Αποκαλύψεις»:

«Ο Ολύμπιος περίπου τρεις ημέρες πριν από το τραγικό περιστατικό είχε επιστρέψει από το Βερολίνο της Γερμανίας και έμενε μαζί με εμένα και τη μητέρα του. Με τη Μαρία είχαμε παντρευτεί το 2014 στη Ρώμη, αφού την είχα γνωρίσει στην Ελλάδα το 2010 με αφορμή μια οδική εκδρομή με μοτοσυκλέτες μαζί με άλλα άτομα και από τότε μέναμε μαζί στο σπίτι που συνέβησαν τα τραγικά περιστατικά. Βρίσκομαι στην Ελλάδα εδώ και 16 χρόνια και είμαι συνταξιούχος και στην Ιταλία εργαζόμουν στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ANSA. Γενικά στη μεταξύ μας σχέση δεν είχαμε προβλήματα. Περίπου τρία χρόνια πριν της είχα συμπαρασταθεί, όπως είναι αυτονόητο, σε ιατρικό πρόβλημα καρδιολογικής φύσεως, εξαιτίας του οποίου είχαμε μεταβεί μαζί σε νοσοκομείο της Ρώμης.

»Η Μαρία το τελευταίο χρονικό διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας ψυχιατρικής-ψυχολογικής φύσης και εθισμών στο αλκοόλ. Εξαιτίας των ψυχιατρικών προβλημάτων που είχε η Μαρία, είχαμε αναγκαστεί να επισκεφτούμε ιδιώτη ψυχίατρο και στο πρόσφατο παρελθόν δύο δημόσια νοσοκομεία, τα οποία εκτιμούσαν ότι ίσως είναι αναγκαία η ενδονοσοκομειακή περίθαλψή της. Το πρόβλημα, όμως, ήταν ότι πολλές φορές η Μαρία μαζί με τη λήψη συνταγογραφούμενων φαρμάκων κατανάλωνε και τσίπουρο κρυφά, όπως συνέβη και μία εβδομάδα πριν το τραγικό γεγονός. Την ιατρική κατάσταση της Μαρίας μπορεί να επιβεβαιώσουν νοσοκομεία, αλλά και ιδιώτης γιατρός αλλά και μια φίλη του Ολύμπιου.

»Ένα ενδεικτικό συμβάν, το οποίο αποτελούσε μια ένδειξη της κατάστασης της ψυχικής υγείας της Μαρίας και στο οποίο ήμουνα μαζί της, ήταν πρόσφατα, μια εβδομάδα περίπου πριν το συμβάν. Ήμασταν μαζί και προσπαθούσε να καθαρίσει ένα ψάρι με το μαχαίρι, ξαφνικά άρχισε να κάνει με αυτό χαρακιές στο ίδιο της το χέρι».