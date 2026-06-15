Η εμπλοκή του Τμήματος Δίωξης Ανθρωποκτονιών του «ελληνικού FBI» στη διπλή ανθρωποκτονία στον Λόγγο Αιγίου δείχνει πως οι διωκτικές αρχές εκτιμούν πως ίσως να λείπει ένα ακόμη κομμάτι από το παζλ της δικογραφίας.

«Κλειδί» ίσως αποδειχθούν οι αναλύσεις που γίνονται στα Εγκληματολογικά Εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ. στα κατασχεθέντα πειστήρια, αλλά και η άρση του απορρήτου των επικοινωνιών στα κινητά τηλέφωνα της 54χρονης Μαρίας Λαμπροπούλου, του 26χρονου γιου της Ολύμπιου (σ.σ. οι δύο δολοφονημένοι) αλλά και του 65χρονου Ιταλού που προφυλακίστηκε ως βασικός ύποπτος.

Ένα ακόμη πολύ σημαντικό στοιχείο είναι ότι αναμένεται να δώσει συμπληρωματική κατάθεση ο φίλος του 65χρονου, το άτομο δηλαδή που κάλεσε το «100» για να αναφέρει τη διπλή δολοφονία.

Σε κάθε περίπτωση, ο 65χρονος παραμένει προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές Κορυδαλλού και συνεχίζει να υποστηρίζει ότι δεν έχει καμία σχέση με τη διπλή δολοφονία, αδυνατώντας όμως να δώσει μία πειστική εξήγηση.

Επιβαρυντικό, πάντως, για τον Ιταλό σύντροφο της δολοφονημένης είναι το γεγονός ότι οι αστυνομικοί έχουν διαπιστώσει μία «ερασιτεχνική» προσπάθεια αλλοίωσης δεδομένων στον χώρο του εγκλήματος. Το γεγονός δε πως στο μαχαίρι του εγκλήματος δεν βρέθηκαν δακτυλικά αποτυπώματα είναι από μόνο του ένα στοιχείο που προκαλεί εύλογες απορίες.