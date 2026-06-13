Βαρύ ήταν το κλίμα σήμερα στην κηδεία της 54χρονης Μαρίας και του 26χρονου Ολύμπιου. Συγγενείς, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής προσήλθαν στον Άγιο Δημήτριο στον Λόγγο Αιγιάλειας για να πουν το τελευταίο αντίο στη μητέρα και τον γιο της που δολοφονήθηκαν άγρια την περασμένη Τρίτη μέσα στο σπίτι τους.

Η κηδεία πραγματοποιήθηκε λίγα χιλιόμετρα μακριά από τα δικαστήρια του Αιγίου, όπου την ίδια ώρα απολογούνταν ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι σκότωσε μάνα και γιο, όπως αναφέρουν τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 11:30 το πρωί, με τις σορούς να βρίσκονται στο εσωτερικό του ναού. Συγγενείς των θυμάτων αδυνατούν μέχρι και σήμερα να πιστέψουν τι έχει συμβεί. «Έπεσα από τα σύννεφα, δεν το πίστευα», έλεγε συγγενής της δολοφονημένης Μαρίας, έξω από τον ναό. Ο ίδιος τονίζει ότι είχε την εντύπωση ότι τα πήγαινε καλά το ζευγάρι και όταν ερωτήθηκε για το τι μπορεί να συνέβη είπε ότι «αυτά τα μυστικά τα πήραν μαζί τους, είναι δράμα».

Ο 65χρονος αρνείται πεισματικά τις κατηγορίες και λέει ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν. Ο ίδιος ισχυρίζεται, ότι την ώρα του φονικού κοιμόταν σε διαφορετικό δωμάτιο της οικίας και δεν αντιλήφθηκε το παραμικρό, παρά μόνο όταν ξύπνησε και αντίκρισε τα δύο νεκρά σώματα.

«Ο Ιταλός είναι ο μόνος ύποπτος μετά και τον εντοπισμό του βίντεο που δείχνει ότι κανένας άλλος -το επίμαχο χρονικό διάστημα- δεν μπήκε και δεν βγήκε. Ήταν δηλαδή οι τρεις τους μέσα. Έχει πει πράγματα κουφά. Είπε ακόμα και ότι ενδεχομένως η μητέρα να μαχαιρώθηκε μόνη της. Τώρα πώς γίνεται ένας άνθρωπος να μαχαιρώθηκε και στην πλάτη με το ίδιο του το μαχαίρι…

Η ουσία είναι ότι αρνείται. Δικαστικοί κύκλοι λένε ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατηγορηθεί, τους έχει αποδοθεί εγκληματική ενέργεια, είναι στη φυλακή και δεν το έχουν παραδεχτεί ποτέ.

Τον πήγαν και στο σημείο όπου έγινε η εγκληματική ενέργεια για να δουν τις αντιδράσεις του, για να τους εξηγήσει αυτά που ήθελε να τους πει. Και εκεί έπεσε σε αντιφάσεις ο Ιταλός. Δεν έχει πει ακόμη ότι το έκανε», εξήγησε στον τηλεοπτικό σταθμό Mega ο αστυνομικός αναλυτής, Σταύρος Μπαλάσκας.