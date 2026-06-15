Νέες αποκαλύψεις έρχονται στο φως για το διπλό φονικό στον Λόγγο Αιγιαλείας, με θύματα μια 54χρονη γυναίκα και τον 26χρονο γιο της, την ώρα που ο 65χρονος Ιταλός σύντροφός της εξακολουθεί να αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατά συρροή, υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι δεν έχει σχέση με το έγκλημα. Μάλιστα, φέρεται να έχει ισχυριστεί ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν.

Ωστόσο, τα νέα στοιχεία που προκύπτουν από τις εργαστηριακές αναλύσεις φαίνεται να ενισχύουν την εκτίμηση των Αρχών ότι έγινε προσπάθεια αλλοίωσης του τόπου του εγκλήματος.

Ίχνη αίματος σε άλλους χώρους του σπιτιού

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο αστυνομικός συντάκτης Βασίλης Λαμπρόπουλος, τα εγκληματολογικά εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ., σε συνεργασία με τους αρμόδιους αξιωματικούς της περιοχής, χρησιμοποίησαν ειδική χρωστική ουσία μέσα στο σπίτι όπου βρέθηκαν νεκρά τα δύο θύματα.

Από την έρευνα φέρεται να εντοπίστηκαν ίχνη αίματος σε άλλους χώρους του σπιτιού, τα οποία φαίνεται να προέρχονται από παπούτσια ή ρούχα του ατόμου που κινήθηκε μετά το έγκλημα.

Οι Αρχές εξετάζουν πλέον αν τα ίχνη αυτά συνδέονται με τα θύματα, μέσω ταυτοποίησης DNA.

Το στοιχείο θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό, καθώς μπορεί να δείξει ότι μετά τις δολοφονίες υπήρξε κίνηση μέσα στο σπίτι και πιθανή προσπάθεια καθαρισμού ή αλλοίωσης ευρημάτων.

Το μαχαίρι χωρίς αποτυπώματα

Στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και ένα κουζινομάχαιρο περίπου 20 εκατοστών, το οποίο είχε εντοπιστεί κάτω από τη σορό της 54χρονης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το μαχαίρι φέρεται να ήταν «σκουπισμένο», καθώς δεν εντοπίστηκε πάνω του κανένα δαχτυλικό αποτύπωμα, ούτε καν της ίδιας της γυναίκας.

Το εύρημα αυτό δημιουργεί σοβαρά ερωτήματα για το πώς βρέθηκε το αντικείμενο στο υπνοδωμάτιο και ποιος το μετέφερε εκεί.

Πηγές με γνώση της υπόθεσης επισημαίνουν ότι, αν το μαχαίρι είχε χρησιμοποιηθεί ή μετακινηθεί φυσιολογικά, θα αναμενόταν να φέρει τουλάχιστον κάποιο αποτύπωμα από το τελευταίο άτομο που το άγγιξε.

Αποτυπώματα της 54χρονης στο όπλο και σε λάπτοπ

Την ίδια ώρα, νέα ευρήματα φέρονται να δείχνουν αποτυπώματα της 54χρονης σε όπλο τύπου φλόμπερ, με το οποίο δολοφονήθηκε ο 26χρονος γιος της, αλλά και σε λάπτοπ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πρόκειται για ίχνη με αίμα, γεγονός που οδηγεί τις Αρχές να εξετάζουν αν η γυναίκα είχε ήδη τραυματιστεί όταν ήρθε σε επαφή με τα συγκεκριμένα αντικείμενα.

Το στοιχείο αυτό θεωρείται κρίσιμο, καθώς μπορεί να συνδέεται με το σενάριο που εξετάζουν οι Αρχές περί σκηνοθεσίας της σκηνής του εγκλήματος, ώστε να φανεί ότι τα δύο θύματα αλληλοσκοτώθηκαν.

Οι αντιφάσεις του 65χρονου

Ο 65χρονος Ιταλός έχει υποστηρίξει ότι την ώρα του εγκλήματος κοιμόταν και δεν αντιλήφθηκε τίποτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στις καταθέσεις του φέρεται να έχει πέσει σε αντιφάσεις για το χρονικό της υπόθεσης και για τις κινήσεις του πριν και μετά τον εντοπισμό των δύο σορών.

Αρχικά φέρεται να μπέρδευε την ώρα κατά την οποία εντόπισε τα θύματα, ενώ σε άλλο σημείο υποστήριξε ότι δεν κοιμόταν στο ίδιο δωμάτιο με τη 54χρονη επειδή, όπως είπε, τον ενοχλούσε το ροχαλητό της.

Παράλληλα, φέρεται να ανέφερε ακόμη και το ενδεχόμενο να του είχε ρίξει κάποιος κάτι, ώστε να κοιμηθεί βαριά και να μην ακούσει τη φονική επίθεση.

Οι Αρχές απορρίπτουν το σενάριο του αλληλοσκοτωμού

Τα νέα εργαστηριακά ευρήματα φαίνεται να αποδυναμώνουν περαιτέρω τον ισχυρισμό ότι μητέρα και γιος αλληλοσκοτώθηκαν.

Οι Αρχές εκτιμούν ότι η εικόνα του χώρου δεν είναι συμβατή με αυτό το σενάριο και εστιάζουν πλέον στην πιθανότητα αλλοίωσης της σκηνής μετά το έγκλημα.

Κομβικό ρόλο αναμένεται να παίξουν οι ταυτοποιήσεις DNA από τα ίχνη αίματος που εντοπίστηκαν σε διαφορετικά σημεία του σπιτιού, καθώς και η πλήρης εργαστηριακή αξιολόγηση των αντικειμένων που κατασχέθηκαν.

Ο 65χρονος παραμένει προφυλακισμένος, αρνούμενος κάθε εμπλοκή στη διπλή δολοφονία, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται με στόχο να αποσαφηνιστεί πλήρως τι συνέβη μέσα στο σπίτι του Λόγγου.