Νέα στοιχεία γύρω από την υπόθεση της εξαφάνισης της Κινέζας μεταφράστριας από την Αρτέμιδα, η οποία αγνοείται από τις 20 Μαΐου, παρουσίασε ο σύζυγός της, Βασίλης Καραβασίλης. Μιλώντας στην εκπομπή Live You, αναφέρθηκε στις οικονομικές εκκρεμότητες που αντιμετώπιζε η σύζυγός του, στις δικαστικές αντιδικίες που είχαν προκύψει εξαιτίας χρημάτων που της οφείλονταν, αλλά και στο υλικό από κάμερα ασφαλείας μέσα στο σπίτι, η οποία κατέγραψε τις τελευταίες κινήσεις της πριν χαθούν τα ίχνη της.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η κάμερα κατέγραψε τη σύζυγό του να συνομιλεί τηλεφωνικά στα κινέζικα την ημέρα της εξαφάνισής της. Όπως επεσήμανε, τόσο αυτό το βίντεο όσο και όλες οι σχετικές πληροφορίες έχουν παραδοθεί στις Αρχές από την πρώτη στιγμή, ώστε να αξιολογηθούν και να συμβάλουν, εφόσον κριθεί απαραίτητο, στον εντοπισμό της Γιου Τινγκ.

Ο Βασίλης Καραβασίλης αποκάλυψε ότι η σύζυγός του διαχειριζόταν σημαντικά χρηματικά ποσά, τα οποία αποτέλεσαν αιτία δικαστικών διαφορών.

«Απειλή δεν είχαμε, αντιδικίες υπήρχαν και ήδη είχαν πάρει τη νομική οδό οπότε υπήρχε μια δικαστική διαδικασία. Είναι τέσσερις ανοιχτές υποθέσεις που είναι στα δικαστήρια. Οι 3 αντίδικοι είναι Έλληνες και ο ένας είναι Κινέζος», είπε ο κ. Καραβασίλης.

Αναφερόμενος στα χρήματα που είχε δανείσει η σύζυγός του, εξήγησε:

«Τμηματικά είχε δανείσει σημαντικά ποσά σε κάποιους. Τα λεφτά αυτά τα έχει δανείσει πριν το 2023. Εκκρεμούν από τότε. Πέρα από την υπόθεση του ενός σπιτιού, που ήταν να το αγοράσω εγώ, εγώ ήμουν ο υποψήφιος αγοραστής και έχω κάνει εγώ τη μήνυση, αφορά ένα ποσό 230.000-250.000 ευρώ» και πρόσθεσε: «Από εκεί και πέρα, η Τινγκ είχε δανείσει στην παλιά μας δικηγόρο ποσό ύψους 20.000 ευρώ και επίσης υπάρχει ένα άτομο που είναι στις επαγγελματικές της δραστηριότητες και ασχολείται με κτηματομεσιτικά και οικοδομικές επιχειρήσεις. Αυτός είχε δώσει δύο ακάλυπτες συναλλαγματικές έναντι 60.000 ευρώ».

Όπως υπογράμμισε, όλα αυτά τα στοιχεία έχουν τεθεί από την αρχή στη διάθεση της Αστυνομίας, ώστε οι ερευνητές να διαθέτουν πλήρη εικόνα της υπόθεσης.

Στην προσπάθειά του να εντοπίσει κάποιο στοιχείο που θα μπορούσε να οδηγήσει στην εξιχνίαση της εξαφάνισης, ο Βασίλης Καραβασίλης εξέτασε το υλικό από την κάμερα ασφαλείας που βρίσκεται μέσα στο σπίτι τους στην Αρτέμιδα.

Στο βίντεο καταγράφεται μία τηλεφωνική συνομιλία της συζύγου του στα κινέζικα, την οποία ο ίδιος δεν μπορούσε να κατανοήσει. Το συγκεκριμένο υλικό παραδόθηκε στις Αρχές με την ελπίδα ότι ενδεχομένως να αποκαλύψει κάποιο επιπλέον στοιχείο που θα βοηθήσει στις έρευνες.

Ο σύζυγος της αγνοούμενης ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποια νεότερη ενημέρωση από την έρευνα των Αρχών. Παράλληλα, μίλησε για τις σχέσεις που διατηρούσε η σύζυγός του με την κινεζική κοινότητα στην Ελλάδα.

«Η σύζυγός μου γνώριζε κόσμο αλλά δεν είχε τακτική επικοινωνία με την κινεζική κοινότητα της Ελλάδας, με την περιοχή που προσδιορίζουμε ως china town στο κέντρο της Αθήνας. Μετέβαινε εκεί αλλά δεν είχε γενικά πολλές επαφές στη συγκεκριμένη περιοχή. Γενικά, δεν είχε εκκρεμότητες, δεν είχε ποτέ κάποια δύσκολη υπόθεση ή να είχε έρθει σε κόντρα με κάποιον. Γενικά, είχε ομαλές σχέσεις με όλους. Ήταν γενικά αγαπητή».

Ο Βασίλης Καραβασίλης περιέγραψε και τον τρόπο με τον οποίο επικοινωνούσαν καθημερινά, τονίζοντας ότι η σύζυγός του τον ενημέρωνε μόνο όταν υπήρχε κάτι διαφορετικό από τις συνηθισμένες επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

«Ό,τι ήταν υπόθεση ρουτίνας, π.χ. να πάει να πάρει ένα ενοίκιο ή να πάει να δείξει ένα διαμέρισμα, δεν μου τα ανέφερε συγκεκριμένα, εκτός αν ήμουν εδώ στην Ελλάδα. Όταν ήμουν στο εξωτερικό δεν κάναμε αναφορά σε αυτά τα καθημερινά. Αν υπήρχε κάτι ξεχωριστό, όπως για παράδειγμα ένα ραντεβού που έχει κάνει με ανθρώπους που δεν γνωρίζαμε, μου έχει στείλει μήνυμα με τις κάρτες αυτών που συνάντησε και το αντικείμενο της συνάντησης. Με ενημέρωνε για ό,τι ήταν έξω από το συνηθισμένο. Με βάση αυτά που γνωρίζω δεν είχε κάτι έξω από τα συνηθισμένα», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Καραβασίλης.

Για τη Γιου Τινγκ μίλησε και πρώην συνεργάτιδά της, η οποία τη γνώρισε μέσα από την επαγγελματική τους συνεργασία και περιέγραψε την εικόνα που είχε σχηματίσει για εκείνη.

«Τη γνώρισα λόγω επαγγελματικής συνεργασίας. Πολύ εργατική γυναίκα. Ξέρει τη δουλειά. Τότε που συνεργαζόμασταν ήταν πολύ συνεργάσιμη. Γυναίκα ικανοποιημένη από τη ζωή της και τη δουλειά της. Η σχέση μας είναι καθαρά επαγγελματική, οπότε δεν είχαμε συζητήσει καθόλου για την προσωπική της ζωή αλλά απ’ όσο μου είχε αναφέρει, επειδή ο άντρας της είναι μηχανικός και συνέχεια ταξιδεύει, οπότε απουσιάζει συχνά. Αλλά όμως έχει πολύ καλή σχέση με την πεθερά της. Δραστηριοποιούνταν στις εξυπηρετήσεις πελατών και στις διαμεσολαβήσεις για την κινεζική ικανότητα. Έχει βοηθήσει πολλούς Κινέζους για να αποκτήσουν Golden Visa», ανέφερε η συνεργάτιδά της.