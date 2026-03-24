Οι φήμες περί αποχώρησης του Μοχάμεντ Σαλάχ από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν είχαν βάση τελικά, καθώς τόσο ο ίδιος όσο και το κλαμπ ανακοίνωσαν ότι οι δρόμοι τους θα χωρίσουν.

Από το 2017 στους «κόκκινους», ο Αιγύπτιος άσος πανηγύρισε την κατάκτηση οκτώ τροπαίων, με τα δύο πρωταθλήματα και το Champions League του 2019 να ξεχωρίζουν, ενώ έχει καταφέρει να γίνει και ο τρίτος σκόρερ στην ιστορία του συλλόγου, έχοντας πετύχει 255 γκολ.

Όλα τα ωραία, όμως, κάποτε τελειώνουν και αυτό θα συμβεί σε λίγους μήνες για τη Λίβερπουλ και τον Σαλάχ, με τις σχέσεις των δύο πλευρών να μην είναι όπως κάποτε. Από πέρυσι υπήρξε ρήγμα και τελικά όταν ολοκληρωθεί η φετινή σεζόν θα έρθει και το «διαζύγιο», παρά το γεγονός ότι ο 33χρονος άσος έχει συμβόλαιο μέχρι το 2027.

Η Λίβερπουλ με ανακοίνωσή της επιβεβαίωσε ότι ο Σαλάχ θα φύγει ενώ το ίδιο έκανε και ο Αιγύπτιος με ένα βίντεο που ανέβασε στα social media και στο οποίο λέει τα εξής…

«Γεια σε όλους. Δυστυχώς, η μέρα έφτασε. Αυτό είναι το πρώτο μέρος του αντίο μου, θα φύγω από τη Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν. Ήθελα να ξεκινήσω λέγοντας πως ποτέ δεν φανταζόμουν πόσο βαθιά θα γίνονταν μέρος της ζωής μου αυτή η ομάδα, αυτή η πόλη, αυτοί οι άνθρωποι. Η Λίβερπουλ δεν είναι απλά μια ομάδα, είναι πάθος, ιστορία, πνεύμα. Δεν μπορώ να το εξηγήσω με λέξεις σε οποιονδήποτε εκτός κλαμπ.

Πανηγυρίσαμε νίκες, κατακτήσαμε τους πιο σημαντικούς τίτλους και παλέψαμε μαζί μέσα στη δυσκολότερη περίοδο της ζωής μας. Θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους ήταν μέρος της ομάδας κατά τη διάρκεια της πορείας μου εδώ. Ειδικά τους συμπαίκτες μου, νυν και πρώην. Και για τους οπαδούς… Δεν έχω αρκετά λόγια. Η στήριξη μου που δείξατε κατά τη διάρκεια της καλύτερης περιόδου της καριέρας μου, σταθήκατε δίπλα μου στις πιο δύσκολες στιγμές, είναι κάτι που ποτέ δεν θα ξεχάσω και που θα έχω πάντοτε μαζί μου.

Το να φεύγεις δεν είναι ποτέ εύκολο, μου χαρίσατε τις καλύτερες στιγμές της ζωής μου, θα είμαι πάντα ένας από σας, αυτή η ομάδα θα είναι για πάντα το σπίτι μου, για μένα και την οικογένειά μου. Ευχαριστώ για όλα, χάρη σε εσάς, δεν θα περπατώ ποτέ μόνος μου».