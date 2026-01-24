Οι έρευνες για τον εντοπισμό του 33χρονου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου στην Κρήτη συνεχίζονται, με τις ομάδες εθελοντών να παραμένουν σε πλήρη κινητοποίηση, παρά το γεγονός ότι οι ημέρες που μεσολάβησαν από την εξαφάνισή του πριν τα Χριστούγεννα έχουν μειώσει αισθητά τις ελπίδες.

Νέες μαρτυρίες που έρχονται στο φως πυροδοτούν νέες προσπάθειες, όμως μέχρι στιγμής δεν έχουν οδηγήσει σε επιβεβαιωμένα στοιχεία

Στην εκπομπή «Φως στο Τούνελ» μίλησε μητέρα του αγνοουμένου από τα Χανιά και ζήτησε να βρεθεί ο γιος της για να τελειώσει το μαρτύριο.

«Να τον βρούμε όπως και να ‘ναι. Να τελειώνει το μαρτύριο. Αυτό που θέλω είναι να μην υποφέρει άλλο. Ας τον βρούμε, όπως κι αν τον βρούμε. Να τελειώσει αυτό το μαρτύριο για εκείνον».

Τα λόγια της μητέρας του αγνοούμενου γιατρού, Αλέξη Τσικόπουλου συγκλονίζουν.

«Είναι ένα μαρτύριο για όλους μας, αλλά κυρίως για τον ίδιο. Γιατί δεν έχει να φάει, είναι έξω στο κρύο, ταλαιπωρείται. Δεν ξέρουμε τίποτα για το πού μπορεί να βρίσκεται».

Οι μοναδικές μαρτυρίες που, όπως λέει, κρίθηκαν αληθοφανείς από τις Αρχές, ήταν οι δύο πρώτες κοντά στο σημείο που βρέθηκε το αυτοκίνητό του.

Μια τρίτη, στις Καλύβες, από περιπτερά που υποστήριξε ότι ο Αλέξης του ζήτησε κάτι να φάει και τσιγάρα – χωρίς τελικά να τα πάρει, γιατί δεν είχε χρήματα– αμφισβητήθηκε.

Ακολούθησε άλλη μία μαρτυρία από σούπερ μάρκετ, όπου η υπάλληλος τον περιέγραψε με ακρίβεια, χωρίς όμως να μπορεί να προσδιορίσει τον χρόνο.

«Μου είπαν ότι θα έλεγχαν το υλικό από τις κάμερες δύο εβδομάδων, αλλά ακόμη δεν έχω ξεκάθαρη εικόνα. Εκεί είναι μια περιοχή με πολλά beach bars, τώρα άδεια. Τα έψαξε η αστυνομία, αλλά δεν βρέθηκε κανένα ίχνος».

Η απογοήτευση ξεκάθαρη στη φωνή της. Αναφέρει πως υπήρξαν και μαρτυρίες από τον Πλατανιά Χανίων, ότι τον είδαν εκεί. Πήγε μαζί με την κόρη της, έψαξαν, ρώτησαν… μάταια.

Μιλά για τον Αλέξη της με πόνο.

«Ήταν ένα παιδί με όνειρα, μεγάλα όνειρα. Τελείωσε την Ιατρική στη Θεσσαλονίκη, έκανε μεταπτυχιακό, το αγροτικό του στη Σκιάθο – όλοι εκεί τον αγαπούν. Ξεκίνησε διδακτορικό, εργαζόταν στο Βενιζέλειο… Ήθελε να φύγει στη Γερμανία. Θα έδινε εξετάσεις τον Μάιο για ειδικότητα. Οι ασθενείς του τον λατρεύουν. Όχι μόνο γιατί είναι καλός γιατρός, αλλά γιατί είναι καλός άνθρωπος. Τους φρόντιζε πραγματικά. Δεν μπορεί να πειράξει ούτε μυρμήγκι. Μόνο που ήταν κλειστός με εμάς. Στους φίλους του τα έλεγε όλα».

Δεν μπορεί να εξηγήσει τι συνέβη.

«Μέχρι και την Παρασκευή πριν χαθεί, εφημέρευε κανονικά. Ήταν καλά. Το Σάββατο το βράδυ μας είπαν πως είχε βγει με συναδέλφους του. Όλα έδειχναν φυσιολογικά».

Και μετά τα πάντα άλλαξαν ξαφνικά.

«Την Κυριακή μίλησε με τον πατέρα του. Του είπε ότι δεν ήταν καλά και ήθελε να τον δει. Εκείνος τον προέτρεψε να πάει μια βόλτα στα Χανιά μέχρι να φτάσει ο ίδιος στην Κρήτη. Έφυγε χωρίς τίποτα μαζί του, μόνο με το κινητό του. Με πήρε τηλέφωνο, κατάλαβα ότι ήταν μέσα στο αυτοκίνητο. Τον ρώτησα πού πάει, μου είπε ότι δεν ξέρει. Ότι έχει χαθεί. Τον παρακάλεσα να γυρίσει πίσω και τότε έκλεισε το τηλέφωνο».

Λίγο αργότερα κάλεσε τον πατέρα του.

«Τον ρώτησε αν ξεκίνησε. Μάλλον πήρε λάθος δρόμο και βρέθηκε σε εκείνο το σημείο που άφησε το αυτοκίνητο. Ένας δύσβατος δρόμος που καταλήγει σε αδιέξοδο. Θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά την κυρία Νικολούλη που συνεχίζει να ψάχνει. Είτε ζωντανός είτε νεκρός, το μόνο που με νοιάζει είναι να βρεθεί».

Τι δήλωσε φίλος του από την Γερμανία

Μία νέα μαρτυρία, στενού φίλου του αγνοούμενου γιατρού Αλέξη Τσικόπουλου, έφερε στο φως το «Τούνελ», αποκαλύπτοντας τις τελευταίες συνομιλίες της παρέας, λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του.

Ο φίλος του μιλά για έναν άνθρωπο πιεσμένο, απογοητευμένο από την καθημερινότητα στο νοσοκομείο, αλλά όχι ικανό όπως λέει να εξαφανιστεί χωρίς λόγο.

Θυμάται τις συζητήσεις τους για τις ατελείωτες ώρες εργασίας, τις χαμηλές απολαβές και την έντονη δυσαρέσκεια του Αλέξη όταν, αρχικά, απορρίφθηκε το αίτημά του για άδεια τις ημέρες των Χριστουγέννων.

«Στις 3 Δεκεμβρίου διαμαρτυρόταν γιατί από το νοσοκομείο δεν του έδιναν άδεια για τα Χριστούγεννα. Μετά μας είπε ότι τελικά κατάφερε και έκλεισε να πάει στη Θεσσαλονίκη στις 29 Δεκεμβρίου», λέει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος, αδυνατεί να πιστέψει αυτό που συμβαίνει με τον Αλέξη, διαβάζει ξανά και ξανά τις συνομιλίες τους στον κινητό και προσπαθεί να καταλάβει τον λόγο της εξαφάνισης του.

Οι συνομιλίες με τον φίλο του

Στις συνομιλίες που αποκαλύπτονται, ο Αλέξης μιλούσε ανοιχτά για το μέλλον του.

Αλέξης Τ: Δεν με αφήνουν να πάρω άδεια.. μετά θα βάλω ένα μήνα άδεια και θα παραιτηθώ και θα δώσω για εξετάσεις τον Μάιο.

Φίλος Αλέξη: Ωραίο ακούγεται. Μετά που θα περάσεις γίνεσαι ωτορινολαρυγγολόγος;

Αλέξης Τ: Ναι αλλά δεν έχω λεφτά για ιατρείο

Η τελευταία του παρουσία στην ομαδική συνομιλία των τριών φίλων καταγράφεται την ημέρα που χάθηκε, Κυριακή 7 Δεκεμβρίου, στις 20:25. Διάβασε τα μηνύματα, αλλά δεν απάντησε ποτέ.

«Μιλούσαμε για ποδόσφαιρο και βλέπω ότι το έχει διαβάσει αλλά δεν έχει σχολιάσει κάτι. Όταν μου είπε φίλος για την είδηση της εξαφάνισής του νόμιζα ότι μου κάνει πλάκα. Τον έπαιρνα τηλέφωνο αλλά ήταν κλειστό και μετά τηλεφώνησα στον πατέρα του.

»Δε νομίζω ότι ο Αλέξανδρος ”λάλησε” και πήγε χώθηκε σε κάποια σπηλιά. Ήταν στενοχωρημένος, είχε τα θέματα του, όπως πολλοί άνθρωποι, αλλά δεν θα έκανε κάτι παλαβό. Εγώ πιστεύω ότι κάποιος κάτι του έκανε. Δεν στέκει.. Το αμάξι του να είναι εκεί παρατημένο κι αυτός πήγε και κρύφτηκε;

»Πριν τρία χρόνια είχε σχέση με μια κοπέλα από την Πάτρα και συνέχεια ήταν κλαμένος για την Πατρινιά. Του κάναμε πλάκα με αυτό το θέμα. Αυτός όμως έδειχνε να είναι αρκετά θλιμμένος από αυτή την κοπέλα, τον είχε στενοχωρήσει. Ήταν ωραίο παιδί, ψηλός, γυμνασμένος, δεν είχε πρόβλημα με τα κορίτσια, έψαχνε όμως κι αυτός τη σύντροφό του και δεν το έβρισκε. Είχε μια από τη Νορβηγία στο νησί. Μήπως τα είχε με καμία παντρεμένη ή με καμιά που είχε σχέση και πήγε και τον έθαψε πουθενά».

Στο «Τούνελ» μίλησε επίσης κάτοικος της περιοχής, ο οποίος περιέγραψε ότι στις 16 Ιανουαρίου είδε έναν άγνωστο άνδρα σε ελαιώνα του Ξερόκαμπου Καντάνου, ο οποίος τον ρώτησε για διαδρομή προς το Καστέλι. Ο άνδρας φορούσε μαύρο μπουφάν με κουκούλα, δεν έμοιαζε να είναι εργάτης γης και φαινόταν σε καλή φυσική κατάσταση, ενώ στη συνέχεια κατευθύνθηκε προς το επαρχιακό δίκτυο.

Ο μάρτυρας, αν και δεν μπορούσε να βεβαιώσει ότι επρόκειτο για τον αγνοούμενο, ενημέρωσε τις Αρχές, οι οποίες του απάντησαν ότι οι έρευνες επικεντρώνονται στην περιοχή του Αποκόρωνα.

Την ίδια ημέρα, οδηγός ΚΤΕΛ που εκτελεί σχολικά δρομολόγια ανέφερε ότι είδε έναν άνδρα με παρόμοια χαρακτηριστικά κοντά στους Αλιγούς, να περπατά γρήγορα και να κοιτάει συνεχώς το κινητό του, πιθανώς χρησιμοποιώντας GPS. Ωστόσο, οι αρχικές έρευνες των εθελοντών δεν επιβεβαίωσαν τη σύνδεση με τον γιατρό.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες από τις ομάδες που συμμετέχουν στις έρευνες, ο άνδρας που περιέγραψαν οι μάρτυρες επικοινώνησε με τις Αρχές και ξεκαθάρισε ότι δεν είναι ο αγνοούμενος γιατρός, γεγονός που αναδεικνύει την δυσκολία στον εντοπισμό του και την ανάγκη για περαιτέρω στοιχεία.