Ιδιαιτέρως ευχάριστα είναι τα νεότερα σχετικά με την πορεία της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη που υπέστη λιποθυμικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του πρωινού καφέ στο Μέγαρο Μαξίμου, στις 15 Απριλίου, και διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ρήξη ανευρύσματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ έχει επιστρέψει από τη Γερμανία, όπου είχε μεταβεί σε ειδικό κέντρο αποκατάστασης και συνεχίζει τη θεραπεία του σε ελληνικό κέντρο αποκατάστασης στην Αθήνα.

Οι γιατροί είναι ιδιαιτέρως αισιόδοξοι και εκτιμούν πως η υγεία του θα αποκατασταθεί πλήρως μετά τη σοβαρή περιπέτειά του.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο Ευαγγελισμός επί 26 ημέρες και στη συνέχεια έφυγε για Γερμανία.