Σε ένα πολύ συγκινητικό μήνυμα προχώρησε η Τίνα Μεσσαροπούλου μέσα από τα social media, με αφορμή τα γενέθλια του συζύγου της, Γιώργου Μυλωνάκη.

«Χάρη στη δύναμή σου, την βοήθεια του Θεού και την αγάπη μας είμαστε όλοι μαζί σήμερα και γιορτάζουμε όχι μόνο την ημέρα που ήρθες στη ζωή αλλά την ημέρα που αναγεννήθηκες! Τα πιο σημαντικά γενέθλια της ζωής σου, μαχητή μου!», σημείωσε η Τίνα Μεσσαροπούλου για τα γενέθλια του συζύγου της.

Ο υφυπουργός Παρά Τω Πρωθυπουργώ, ο οποίος υπέστη εγκεφαλικό ανεύρυσμα στα μέσα Απριλίου, βρίσκεται στην Ελλάδα μετά τη νοσηλεία του σε κέντρο αποκατάστασης στη Γερμανία.