Η ενίσχυση του Άρη ενόψει της νέας σεζόν συνεχίζεται καθώς επισημοποίησε την απόκτηση και του Ματ Μόργκαν, ο οποίος υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας δύο ετών.

Ο 29χρονος γκαρντ πέρυσι αγωνιζόταν στη Euroleague με τη Βίρτους Μπολόνια και μπορεί η ομάδα του να μην τα πήγε καθόλου καλά, ο ίδιος όμως είχε ξεχωρίσει, έχοντας κατά μέσο 13,5 πόντους, 1,6 ριμπάουντ και 2,2 ασίστ.

Ο Βασίλης Σπανούλης είχε ζητήσει την απόκτησή του και η διοίκηση φρόντισε να κάνει πράξη την επιθυμία του καθώς συμφώνησε σε όλα με τον Μόργκαν για διετές συμβόλαιο, με την ΚΑΕ να επισημοποιεί τη μεταγραφή με την ακόλουθη ανακοίνωση.

«Η ΚΑΕ ΑΡΗΣ Betsson ανακοινώνει την απόκτηση του Matt Morgan για τα επόμενα δύο χρόνια.

Ο Matt Morgan είναι γεννηθείς στις 7 Νοεμβρίου του 1997 και με ύψος 1.93μ. αγωνίζεται στις δύο θέσεις των guard.

Ο νέος αθλητής του ΑΡΗ Betsson πέρασε την κολεγιακή καριέρα του (2015-2019) στο Cornell. Στην πρώτη του χρονιά μέτρησε 18.9 πόντους, 3.1 ριμπάουντ, 2.0 ασίστ and 1.4 κλεψίματα, κερδίζοντας μία θέση στην Second Team All-Ivy League.

Το ίδιο πέτυχε και στη δεύτερη σεζόν του, με 18.1 πόντους (πρώτος σκόρερ της περιφέρειας), 4.6 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ. Η τρίτη χρονιά του ήταν ακόμα καλύτερη, αφού επιλέχθηκε στην First Team All-Ivy League, με 22.5 πόντους, 4.6 ριμπάουντ και 3.2 ασίστ.

Ολοκλήρωσε την παρουσία του στο NCAA το 2019-20 με 22.2 πόντους, 4.5 ριμπάουντ και 3.0 ασίστ, μετρώντας 51% εντός παιδιάς και 43% στο τρίποντο. Συνολικά πέτυχε 2.333 πόντους στο Cornell, όντας ο δεύτερος σκόρερ όλων των εποχών του κολεγίου.

Από το 2019 έως το 2021 αγωνίστηκε στους Raptors 905, θυγατρική ομάδα των Toronto Raptors, με 8.3 και 8.7 πόντους αντίστοιχα.

Το 2021 έκανε το πρώτο υπερατλαντικό ταξίδι του, για λογαριασμό της τουρκικής Konyaspor, με την οποία μέτρησε 21.6 πόντους (με 43% στο τρίποντο), 4.5 ριμπάουντ αι 5.3 ασίστ. Τη σεζόν 2022-23 έπαιξε στη γαλλική Le Mans, με 20.4 πόντους, 2.5 ριμπάουντ και 4.0 ασίστ ανά αγώνα.

Το 2023 μετακόμισε στη Μεγάλη Βρετανία και τους London Lions στους οποίους είχε 17.3 πόντους, 2.9 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ. Επιδόσεις που του άνοιξαν το δρόμο για τη Euroleague, αφού υπέγραψε διετές συμβόλαιο με τη Virtus Bologna. Το 2024-25, σε 74 αγώνες σε πρωτάθλημα και Euroleague, είχε 9.1 πόντους, 1.7 ριμπάουντ και 2.1 ασίστ, συμβάλλοντας στην κατάκτηση του ιταλικού πρωταθλήματος.

Πέρυσι, σε 66 αγώνες πρωταθλήματος, κυπέλλου και Euroleague, μέτρησε 13 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.2 ασίστ».