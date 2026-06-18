Μία από τις πιο εφιαλτικές και δραματικές νύχτες από την έναρξη του πολέμου έζησε η Μόσχα, καθώς η Ουκρανία εξαπέλυσε μια πρωτοφανή, μαζική επίθεση με σχεδόν 200 drones. Η επιχείρηση αυτή σκόρπισε τον πανικό στη ρωσική πρωτεύουσα και κατάφερε καίριο πλήγμα στην καρδιά των ενεργειακών υποδομών της χώρας. Το σκηνικό που εκτυλίχθηκε στους δρόμους της ρωσικής μητρόπολης θύμιζε ταινία καταστροφής, με τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου να κόβουν την ανάσα.



Το απόλυτο σοκ προκάλεσε η κατάσταση γύρω από το μεγαλύτερο διυλιστήριο πετρελαίου της Μόσχας, στην περιοχή Καπότνια. Μετά από διαδοχικές εκρήξεις, ένα τεράστιο μεταλλικό καπάκι δεξαμενής αποθήκευσης καυσίμων εκτινάχθηκε εκατοντάδες μέτρα στον αέρα σαν να ήταν ένα απλό παιχνίδι.

WATCH: Ukraine managed to land some impressive strikes on Moscow this morning. pic.twitter.com/fHnGF7nRgb — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Την ίδια στιγμή, οι κάτοικοι της ρωσικής πρωτεύουσας ήρθαν αντιμέτωποι με ένα απίστευτο φαινόμενο, καθώς άρχισε να «βρέχει» κυριολεκτικά καμένο πετρέλαιο σε πολλές γειτονιές. Μαύρες σταγόνες καυσίμου κάλυψαν αυτοκίνητα, δρόμους και κτίρια, συνθέτοντας ένα σκηνικό απόλυτου χάους.

Oil-like residue is falling over Moscow and the surrounding region, leaving marks on cars, windowsills, benches, and other surfaces. pic.twitter.com/P103Ae9OWY — Clash Report (@clashreport) June 18, 2026

Ο δήμαρχος της Μόσχας, Σεργκέι Σομπιάνιν, δήλωσε ότι η αεράμυνα κατέρριψε τουλάχιστον 194 drones, όμως η σφοδρότητα της τρίτης συνεχόμενης ημέρας επιθέσεων ήταν τέτοια που προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές. Εκτός από το διυλιστήριο, που χτυπήθηκε για δεύτερη φορά μέσα σε μία εβδομάδα, σοβαρές ζημιές υπέστησαν πολυκατοικίες και δύο από τα μεγαλύτερα εμπορικά κέντρα.

Footage of a Ukrainian attack drone hitting a storage tank at the Moscow Oil Refinery this morning, sending the tank lid perfectly soaring hundreds of feet. pic.twitter.com/2GIHEGk52M — OSINTtechnical (@Osinttechnical) June 18, 2026

Οι αερομεταφορές παρέλυσαν, καθώς τα τέσσερα αεροδρόμια της πόλης έκλεισαν προσωρινά και ακυρώθηκαν 170 πτήσεις, ενώ αναφέρθηκαν τουλάχιστον 16 τραυματισμοί, ανάμεσά τους και δύο παιδιά.

🇷🇺🇺🇦 L'Ukraine a lancé ce jeudi matin sa plus importante attaque de drones contre Moscou depuis au moins deux ans, provoquant des incendies dans la région autour de la capitale russe et perturbant ses principaux aéroports, selon les autorités ⤵️ pic.twitter.com/51Fjoqbjg2 — Agence France-Presse (@afpfr) June 18, 2026

Η επίθεση αυτή αποτελεί σαφή ένδειξη ότι το Κίεβο διαθέτει πλέον εξελιγμένα drones εγχώριας κατασκευής, όπως τα Liutyi και FP-1, ικανά να πλήττουν στόχους βαθιά στο ρωσικό έδαφος.



Το πλήγμα αυξάνει την ασφυκτική πίεση στη ρωσική ενεργειακή βιομηχανία, καθώς ήδη μεγάλες αλυσίδες πρατηρίων έχουν επιβάλει δελτίο στη βενζίνη, ενώ σοβαρά προβλήματα ανεφοδιασμού αντιμετωπίζει και η Κριμαία.

One of the most popular questions asked by Muscovites this morning is “What is going on?”



I can answer. Your country started a war of aggression against ours. For years, it has been killing our people.



Now that you know what’s going on, ask Putin when he is planning to end it. — Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 18, 2026

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χαρακτήρισε την επιχείρηση ως μια απολύτως δικαιολογημένη απάντηση στους ρωσικούς βομβαρδισμούς κατά αμάχων, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ουκρανία δεν θα μείνει αδρανής. Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που η G7 συνεδρίαζε στη Γαλλία, δεσμευόμενη για νέα αμυντική στήριξη στο Κίεβο.

Last night, our long-range sanctions once again reached the Moscow region – for the second time this week, the Moscow oil refinery was hit. Targets were also struck in the Rostov region and in temporarily occupied territories of Ukraine. This is a fully justified response to… pic.twitter.com/NhFl4FlT9L — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 18, 2026

Την ίδια στιγμή, αν και οι ρωσικές δυνάμεις προσπαθούν να πιέσουν στο μέτωπο, ο ρυθμός προέλασής τους έχει επιβραδυνθεί σημαντικά, με τους Ουκρανούς να ανακτούν εδάφη σε κρίσιμους τομείς.