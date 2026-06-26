Προφυλακιστέος κρίθηκε, με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα, ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία της 45χρονης Σταυρούλας Λεβεντάκη.

Ο δράστης, που ομολόγησε την πράξη του, οδηγήθηκε ενώπιον των δικαστικών αρχών, όπου αποφασίστηκε η προσωρινή του κράτηση.

Να σημειωθεί ότι κατά την προσαγωγή του στην ανακρίτρια αποδοκιμάστηκε από φίλους και συγγενείς της αδικοχαμένης 45χρονης.

Ο κατηγορούμενος, στην απολογία του, περιγράφει ότι η κατάσταση κλιμακώθηκε μέσα στον χώρο, κάνοντας λόγο για έντονη λογομαχία και αμοιβαίες αντιδράσεις. Στο πιο κρίσιμο σημείο της ομολογίας του ισχυρίζεται ότι υπήρξε συμπλοκή, κατά την οποία η γυναίκα επιχείρησε να τον χτυπήσει με αντικείμενο και εκείνος αντέδρασε.

Στη συνέχεια αναφέρει ότι τα γεγονότα εξελίχθηκαν ραγδαία μέσα στο δωμάτιο, οδηγώντας στον θανάσιμο τραυματισμό της 45χρονης. Όπως υποστηρίζει, μετά το περιστατικό θεώρησε ότι η γυναίκα είχε πεθάνει και αποχώρησε προσωρινά από τον χώρο.

Στην ομολογία του περιγράφει και τις κινήσεις που ακολούθησαν μετά το έγκλημα. Μεταξύ άλλων, αναφέρεται σε προσπάθεια καθαρισμού του χώρου, μεταφορά προσωπικών αντικειμένων της 45χρονης, χρήση τραπεζικών καρτών και ανάληψη χρημάτων, αλλά και σε απόπειρα να δημιουργήσει εικόνα ληστείας, όπως αναφέρει η neakriti.

Παράλληλα, παραδέχεται ότι αργότερα μετέφερε τη σορό της σε αγροτική περιοχή, όπου και την απέκρυψε. Σύμφωνα με όσα περιγράφονται, μετά το έγκλημα επιχείρησε να συνεχίσει την καθημερινότητά του, ώστε να μη γίνει αντιληπτός.

Μάλιστα, μετά τη δολοφονία της 45χρονης φέρεται να πραγματοποίησε βιντεοκλήση με τη σύζυγό του, η οποία διαμένει στη Γαύδο, ενώ, αφού έθαψε τη σορό σε λάκκο σε χωράφι, σε μικρή απόσταση από το διαμέρισμα, φέρεται να αγόρασε γλυκά και να επισκέφθηκε φίλο του.

Ο 43χρονος υποστηρίζει ότι η χρήση κάνναβης, σε συνδυασμό με την ένταση της στιγμής, επηρέασε την ψυχολογική του κατάσταση, λέγοντας ότι «έχασε τον έλεγχο». Παράλληλα, δηλώνει μετανιωμένος και ζητά συγγνώμη από την οικογένεια της 45χρονης.

Τα τελευταία δραματικά λεπτά της στα χέρια του 43χρονου

Αιτία θανάτου της άτυχης 45χρονης Σταυρούλας, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, είναι οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ειδικότερα, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν από τα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να καταφέρθηκαν με ξύλινο κούτσουρο από τον 43χρονο κατηγορούμενο.

Τα δύο τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο στήθος της άτυχης γυναίκας χαρακτηρίζονται επιφανειακά και δεν συνδέονται με τον θάνατό της.

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού δείχνει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη λίγα λεπτά πριν φτάσει στο σπίτι όπου επρόκειτο να χάσει τη ζωή της.

Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται να περπατά ήρεμα προς την κατοικία που ζούσε ο 43χρονος, κρατώντας αντικείμενα που μοιάζουν με σακούλες, χωρίς να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να ακολουθήσει.