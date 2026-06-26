Λίγο μετά τις 11:00 το πρωί οδηγήθηκε στα δικαστήρια Χανίων ο καθ’ ομολογίαν δολοφόνος της Σταυρούλας Λεβεντάκη, ο οποίος είχε λάβει προθεσμία ώστε να απολογηθεί σήμερα.

Κατά την είσοδό του στο δικαστικό μέγαρο, συγγενείς και φίλοι της Σταυρούλας φώναζαν «κάθαρμα», «δολοφόνε».

Στο «μικροσκόπιο» της ανάκρισης του 43χρονου βρίσκονται οι χρονικές και πραγματικές συνθήκες του συμβάντος, αλλά και στοιχεία τα οποία αφορούν τη σχέση του με το θύμα.

Τα τελευταία δραματικά λεπτά της στα χέρια του 43χρονου

Αιτία θανάτου της άτυχης 45χρονης Σταυρούλας, σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας, είναι οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ειδικότερα, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν από τα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να καταφέρθηκαν με ξύλινο κούτσουρο από τον 43χρονο κατηγορούμενο.

Τα δύο τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο στήθος της άτυχης γυναίκας χαρακτηρίζονται επιφανειακά και δεν συνδέονται με τον θάνατό της.

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού δείχνει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη λίγα λεπτά πριν φτάσει στο σπίτι όπου επρόκειτο να χάσει τη ζωή της.

Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται να περπατά ήρεμα προς την κατοικία που ζούσε ο 43χρονος, κρατώντας αντικείμενα που μοιάζουν με σακούλες, χωρίς να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να ακολουθήσει.