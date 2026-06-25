Φρίκη έχει προκαλέσει η άγρια δολοφονία της Σταυρούλας Λεβεντάκη στην Κρήτη ενώ οι έρευνες για τα αίτια του εγκλήματος συνεχίζονται και οι αστυνομικοί κάνουν φύλλο και φτερό κάθε στοιχείο που έχουν στη διάθεσή τους.

Αιτία θανάτου της άτυχης 45χρονης Σταυρούλας σύμφωνα με τα ευρήματα της νεκροψίας – νεκροτομής που διενεργήθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας είναι οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ειδικότερα, η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε πως τα θανατηφόρα τραύματα προκλήθηκαν από τα χτυπήματα στο κεφάλι, τα οποία φέρεται να καταφέρθηκαν με ξύλινο κούτσουρο από τον 43χρονο κατηγορούμενο.

Τα δύο τραύματα από μαχαίρι που εντοπίστηκαν στο στήθος της άτυχης γυναίκας χαρακτηρίζονται επιφανειακά και δεν συνδέονται με τον θάνατό της.

Βιντεοληπτικό υλικό από κάμερα ασφαλείας γειτονικού σπιτιού δείχνει τη Σταυρούλα Λεβεντάκη λίγα λεπτά πριν φτάσει στο σπίτι όπου επρόκειτο να χάσει τη ζωή της.

Στο βίντεο η γυναίκα φαίνεται να περπατά ήρεμα προς την κατοικία που ζούσε ο 43χρονος, κρατώντας αντικείμενα που μοιάζουν με σακούλες, χωρίς να δείχνει ότι αντιλαμβάνεται τι πρόκειται να ακολουθήσει.

Το βίντεο που δείχνει τον 43χρονο να μεταφέρει τη σορό

Στη δημοσιότητα έχει δοθεί ένα βίντεο – ντοκουμέντο το οποίο δείχνει στιγμές από τη μεταφορά της νεκρής Σταυρούλας Λεβεντάκη στο χωράφι όπου την έθαψε ο δολοφόνος της.

Το βίντεο προβλήθηκε στο Live News και σύμφωνα με την εκπομπή του Mega, ο δολοφόνος δυσκολεύτηκε να τοποθετήσει τη σορό της Σταυρούλας στο βαν. Έτσι, φέρεται να χρησιμοποίησε καρότσι οικοδομής, το οποίο είχε μέσα στο όχημά του, εφόσον σιγουρεύτηκε ότι δεν περνούσε κανείς έξω από το σπίτι του.

Το ντοκουμέντο δείχνει τον δολοφόνο να οδηγεί το βαν του, όπου μέσα έχει νεκρή τη γυναίκα και πηγαίνει να θάψει τη σορό της, ώστε να αποκρύψει το βίαιο έγκλημα.